Partecipazione in grande stile dell’ ente alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, ospite nello stand della Regione Campania con il consigliere delegato al turismo e promozione del territorio Pasquale Sorrentino

Di Olga Chieffi

Tutto pronto nella stanza dei bottoni di Palazzo Sant’Agostino per “il primo bacio dell’aprile”, per dirla con Bohéme. Tanto entusiasmo e stile le caratteristiche della partecipazione della Provincia di Salerno alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, la cui XXVI edizione si è svolta in questo week-end. Ottimi i numeri registrati con 400 espositori, 10.500 operatori accreditati, 150 buyers, 12 regioni partecipanti, 26 paesi partecipanti, 220 media, una kermesse che ha dato l’abbrivio alla stagione turistica. Diversi i workshop, dall’Incoming con 50 buyers internazionali selezionati dall’Enit specializzati sul prodotto Italia, al TerBIRSAme, Benessere & Vacanza Attiva con venti buyers specializzati sul segmento Terme, Benessere & Vacanza Attiva, dall’ Incentive&Congressi con meeting planner interessati a servizi e strutture delle meeting industry al workshop Turismo Sociale con oltre cinquanta cral decisori dei viaggi di gruppo e fuori stagione. La Provincia di Salerno è stata corteggiata ospite dello stand della Regione Campania con il consigliere delegato al turismo e promozione del territorio Pasquale Sorrentino che ha dichiarato: “E’ stata una maratona comunicativa e promozionale, tra la Conferenza “Chiamata alle Arti” per la valorizzazione del patrimonio turistico del territorio provinciale e i programmi dell’ Unione Comuni Paestum Alto Cilento presentato da Mafalda Inglese, il progetto “Borghi” e la partecipazione al Forum delle destinazioni, con focus specifici su Cilento, Vallo di Diano, Sele Tanagro, la promozione di cammini per il turismo esperienziale e il turismo di ritorno e a progetti consolidati come Terre del Bussento e i festeggiamenti per i 900 anni di Castellabate, che farà da grande traino alla nostra composita provincia”. “La Consulta del Turismo – ha annunciato Pasquale Sorrentino – si riunirà nei prossimi giorni e lavorerà per raccogliere il meglio delle esperienze turistiche salernitane ed integrare le associazioni di categoria, gli operatori economici e commerciali e le professioni nella costruzione di un nuovo modello turistico, che parta dal basso e ascolti tutti. Il turismo non è più solo un volano di sviluppo, ma un sistema interconnesso in costante dinamismo in cui convergono quattro elementi fondamentali: la domanda, l’offerta, il prodotto e la struttura; il resto lo farà la “rete” degli Assessori al Turismo”. In questa direzione la Provincia di Salerno che si è “rivelata” alla BMT è unica per la straordinaria osmosi tra costa, borghi ed aree interne, ricca in relazione all’offerta turistica e la condivisione con gli enti locali e tutti gli stakeholder sarà un passo necessario per la elaborazione di una strategia territoriale. Il trend italiano attesta che il 20% di chi c’è stato negli ultimi cinque anni, è ritornato almeno tre volte. Dunque, la “destinazione Italia” è una esperienza da ripetere più volte. Un turista “ospite”, che deve essere accolto con grande consapevolezza e attenzione. Un obiettivo concreto sarà sperimentare un’ampia convergenza nella pianificazione degli eventi culturali e nell’animazione territoriale con meno improvvisazione e maggiore identità e vocazione. Soltanto una corretta programmazione potrà generare indotto e crescita economica a favore di permanenze più lunghe. A Sud della Provincia di Salerno, dal 14 al 16 aprile 2023 a Paestum ci sarà Open Outdoor Experiences, salone delle attività all’aria aperta, in Bmt, infatti, sono state presentate le principali attività: tiro con l’arco, arrampicata, equitazione, trekking, escursionismo, in piena sintonia con la tradizione ed il pregio ambientale dell’area Parco. Musica e ambiente sarà anche il binomio per l’estate 2023, si rinnova la feconda tradizione dei concerti al tramonto al Pianoro di Ciolandrea per sabato 15 luglio e sabato 5 agosto dalla terrazza a picco sul mare dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta a Scario. Già pronto il programma del Festival Equinozio d’Autunno tra Bosco, Scario e San Giovanni a Piro nella settimana 4-10 settembre, il Premio Ortega 6 settembre. Nella Pinacoteca Provinciale parte la rassegna “Storie in Provincia” diretta da Franco Maldonato, con start venerdi prossimo, per accompagnarci fino a settembre.La Mostra Internazionale di Josè Ortega “Decalogo per la Democrazia spagnola” in esposizione a Sapri fino al 29 marzo, farà tappa nel Vallo di Diano, nel Cilento e nell’Agro nocerino sarnese. In allestimento, inoltre, anche un “Itinerario Salerno” in tutta la Provincia, integrato all’offerta museale e naturalistica, per numeri record.