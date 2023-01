di Erika Noschese

Tutti a dieta: è il titolo del progetto attivato dalla Uosd Promozione della Salute dell’Asl di Salerno, inserito nell’accordo di Programma Quadro (Apq) Regione Campania “Area Interna – Cilento Interno”. L’obiettivo di questo progetto è: promuovere la salute nelle Scuole Primarie e Secondarie di I grado, a modificare stili di vita sedentari, alimentazione inadeguata, eccessivo utilizzo di internet; promuovere nelle mense scolastiche l’utilizzo di alimenti biologici rispettando la territorialità e la stagionalità in linea con quanto definito dal Cripat (Centro di riferimento per la sicurezza della Ristorazione pubblica e collettiva e delle Produzioni Agroalimentari Tradizionali); diffondere nelle comunità locali la cultura della sana alimentazione, valorizzando la dieta mediterranea, le produzioni locali, di stagione e a chilometro zero, più salubri sia sotto l’aspetto nutrizionale che sotto quello igienico-sanitario; coltivare il senso di appartenenza al territorio e a migliorare la conoscenza dei suoi valori fondamentali. Tra i promotori di questa iniziativa il sindaco di Controne Ettore Poti che ha inserito, con un suo provvedimento, i prodotti locali nel menù della mensa scolastica. Questo intervento è perfettamente allineato con l’obiettivo di progetto in linea con quanto definito dal Cripat. «Oltre ai piatti tipici abbiamo inserito anche i prodotti tipici d’eccellenza di Controne come i fagioli di Controne, l’olio extravergine e i ceci, abbinando i piatti tipici ai prodotti locali – ha dichiarato il sindaco Poti – Noi l’abbiamo fatto a spese totali del Comune, con il bilancio comunale senza pesare sulle tasche dei genitori. L’obiettivo è offrire agli studenti un’alimentazione sana, equilibrata, che possa fare a meno di merendine e cibi che possono non far benissimo alla salute». “Tutti a Dieta” punta a massimizzare il livello di integrazione tra l’opportunità di sviluppare un piano di comunicazione sui temi della salute e della corretta alimentazione e gli obiettivi individuati dalla Committenza per l’ottimizzazione dell’intero programma. Nel salernitano alcuni sindaci si sono già attivati e altri, auspica il primo cittadino di Controne, «lo faranno a breve perché è un’iniziativa meritevole e degna della nostra attenzione. Non è stato complesso, anzi abbastanza semplice perché sono prodotti che i ragazzi mangiano abitualmente e proprio i genitori ci chiedevano di inserirli in mensa, facendo merenda con pane e olio piuttosto che merendine. Ci pensavamo già da un po’ e lo abbiamo realizzato alla fine». Si tratta di un progetto di governance locale multilivello, basato su un approccio di sistema integrato orientato alla promozione e allo sviluppo locale. Punta ad intervenire, investendo sulla valorizzazione e tutela delle risorse naturali e culturali delle comunità locali, creando nuovi circuiti occupazionali e nuove opportunità. Il progetto, tra le altre cose, prevede attività di sensibilizzazione attraverso convegni destinati alla popolazione di presentazione del programma e di sensibilizzazione sulle tematiche trattate; manifestazioni alla fine dei 2 anni scolastici di riferimento; incontri con gruppi di alunni.