di Marco De Martino

SALERNO – Tre colpi in canna ed un altro, sensazionale, che potrebbe concretizzarsi in un amen. La Salernitana tira finalmente le somme del mercato, dopo oltre un mese di contatti e di trattative serrate, ed inizia a concretizzare gli acquisti che serviranno a Davide Nicola per integrare la rosa fin dal prossimo impegno, il 4 gennaio all’Arechi contro il Milan. La notizia di giornata è sicuramente quella relativa al contatto con il centrocampista spagnolo Isco (nella foto). Una suggestione che ha subito messo in subbuglio la tifoseria granata ma che comunque non ha meravigliato visti i precedenti della società di Danilo Iervolino.

TRATTATIVA PER ISCO Dopo aver ingaggiato Franck Ribery e, qualche giorno fa, Guillermo Ochoa, e dopo aver inseguito a lungo ma invano attaccanti del calibro di Diego Costa, Edinson Cavani e Dries Mertens, la Salernitana mette nel mirino un’altra stella di caratura internazionale come l’ex centrocampista del Real Madrid. Un campione eccezionale, che ha fatto le fortune dei Galacticos ma che, va pur detto, negli ultimi anni è sembrato in fase calante. Dopo una vita al Real Madrid, per Isco c’è stata la breve parentesi al Siviglia, esperienza chiusasi qualche settimana fa con la rescissione del contratto. Il classe 1990 è così tornato sul mercato da svincolato ed è stato proposto alla Juventus ed alla Salernitana. De Sanctis, dopo un iniziale tentennamento, ha ottenuto il parere favorevole di Iervolino ma anche quello di Nicola ed è così tornato a mettersi in contatto con l’entourage del centrocampista per provare a trovare la quadratura del cerchio. La trattativa c’è e quasi certamente sarà rapida, in un senso o nell’altro. La Salernitana infatti vuole presentarsi già contro il Milan con Isco tra i convocati e lo stesso calciatore smania dalla voglia di tornare subito protagonista sul rettangolo verde, a maggior ragione in una sfida prestigiosa come quella contro i rossoneri campioni d’Italia guidati da uno dei campioncini cresciuti nella cantera del Madrid sotto la sua ala protettiva, ovvero Brahim Diaz. Ad Isco è stato offerto un contratto biennale a cifre importanti, con dei bonus ad obiettivi e con un progetto ad ampio raggio che potrebbe inquadrarlo anche in futuro nei ranghi dirigenziali della Salernitana. La concorrenza della Juve, dove c’è Allegri che lo stima tantissimo, non preoccupa soprattutto perchè i bianconeri non possono muoversi agevolmente sul mercato dopo il terremoto che sta coinvolgendo la società. Nelle prossime ore potrebbe esserci la svolta clamorosa, con un botto che, se si concretizzasse, sarebbe più fragoroso di tutti quelli che stanotte squarceranno la notte di San Silvestro.

IN CHIUSURA TRE AFFARI Nel frattempo la Salernitana sta lavorando alla chiusura immediata di tre affari. Sono in dirittura d’arrivo le trattative per gli esterni Ebosele dell’Udinese e Zortea dell’Atalanta e per il centrocampista del Sud Tirol ma di proprietà della Juventus, Nicolussi Caviglia. Ebosele dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dai friulani, mentre per Zortea si sta provando a chiudere con la formula a titolo definitivo. Per Nicolussi Caviglia invece bisognerà prima risolvere il prestito con il Sud Tirol, a cui potrebbe andare come “risarcimento” uno tra Capezzi e Kastanos, e poi ratificare il prestito fino a giugno dal club bianconero. Tutti e tre potrebbero arrivare nelle prossime ore ed essere disponibili già per la gara di mercoledì prossimo contro il Milan. Per quanto riguarda le uscite, si lavora alla cessione di Micai al Cosenza ed a quella di Kristoffersen alla Gelbison o all’Avellino. Per Sy si sta cercando invece una soluzione all’estero.