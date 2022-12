«Con la chiusura definitiva dell’edicola colgo l’occasione per ringraziare la clientela per la fiducia accordata e augurare a tutti buone feste». È il messaggio lasciato dal titolare dell’edicola di via Posidonia 96 che dopo anni di attività si è arreso alla crisi dell’editoria, chiudendo definitivamente la saracinesca della sua attività, punto di riferimento per i residenti del quartiere Torrione. Una chiusura che vede parte di responsabilità anche nella Federazione Editori «che non ha inteso rinnovare l’accordo nazionale e i quotidiani che hanno spinto i loro lettori ad usare i siti web e tutti gli editori che hanno smesso di investire sulla carta, nonchè i distributori nazionali per non aver fatto rispettare le regole», ha poi aggiunto il commerciante. Infine, il ringraziamento sarcastico al governo «che ha puntato sull’on-line e non ha ascoltato la richiesta di evitare obblighi inerenti alla moneta elettronica». Con i quotidiani improntati sempre più verso il digitale diverse le edicole in crisi e il periodo storico non solo non aiuta ma mette a dura prova chi tenta in tutti i modi di andare avanti. In quest’ottica, dovrebbe fare la sua parte anche la Federazione Editori che avrebbe il compito di dialogare con le istituzioni per cercare soluzioni ad hoc per la sopravvivenza delle attività. Il quartiere di Torrione oggi può contare su una sola edicola presente in città che prova ad andare avanti nonostante le tante difficoltà e i problemi che oggi vivono.

e.n