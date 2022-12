di Marco De Martino

SALERNO – Il ritorno in campo è sempre più vicino. Con 17 punti in 15 giornate la Salernitana ha concluso la prima parte di stagione in una posizione rassicurante in classifica. L’unico neo è l’aver racimolato un solo misero punto nelle ultime tre gare, pareggiando all’Arechi con la Cremonese e perdendo entrambe le trasferte contro Fiorentina e Monza. Ora per i granata si prospetta un 2023 che dovrà confermare, se non corroborare, la posizione tranquilla di classifica sia grazie ai recuperi di calciatori fondamentali come Gyomber, Fazio, e Bohinen ma anche grazie agli innesti che arriveranno dal mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Davide Nicola. Dopo il mini-ritiro, che la Salernitana ha svolto in Turchia, la squadra si sta preparando a Salerno in vista di un ritorno in campo che, calendario alla mano, metterà subito alla prova Coulibaly e compagni. Il cammino infatti sarà subito in salita, con la sfida alle squadre che, attualmente, guidano la classifica generale di serie A.

CALENDARIO DA BRIVIDI Dopo la sosta per i mondiali i granata sono ormai pronti a ripartire il 4 gennaio contro il Milan in casa, poi il Torino sempre in casa prima di chiudere l’andata con la sfida di Bergamo e il derby con il Napoli il 22 gennaio. Dopo sette giorni, la prima di ritorno a Lecce, cui seguiranno la sfida interna con la Juve, la trasferta di Verona prima del doppio turno interno contro Lazio e Monza. Poi subito due trasferte sui campi di Sampdoria e Milan mentre all’ottava all’Arechi arriverà il Bologna. Il match sul campo dello Spezia aprirà un aprile intenso con i granata che ospiteranno l’Inter faranno visita al Torino, prima di ricevere il Sassuolo e di far visita al Napoli, il 30 aprile. Poi le due toscane, Fiorentina in casa ed Empoli fuori, prima di ospitare l’Atalanta e rendere visita alla Roma. L’ultima in casa sarà, come accaduto nella passata stagione, contro l’Udinese mentre all’ultima giornata la Salernitana farà ritorno allo Zini di Cremona. Una sfida che, si spera, si possa giocare con la serenità di aver conquistato già la salvezza e non con l’angoscia di dover affrontare uno spareggio per la sopravvivenza propria e dell’avversario. Proprio per questo la Salernitana dovrà fare di tutto per raggiungere la fatidica quota salvezza, fissata a 40 punti, con largo anticipo.

OGGI LA RIPRESA, VENERDI’ TEST CON LA GELBISON La Salernitana riprenderà quest’oggi gli allenamenti dopo i tre giorni di riposo concessi in concomitanza delle festività natalizie. Il gruppo inizierà a preparare con maggiore intensità la sfida in programma il 4 gennaio con il Milan all’Arechi ed, a tal proposito la società, dopo aver visto sfumare il test di richiamo internazionale contro il Nizza, ha organizzato un’amichevole, o per meglio dire un allenamento congiunto, contro la Gelbison, formazione di Vallo della Lucania militante in serie C, che è stata fissata per venerdì prossimo con inizio alle ore 12,30 presso il Mary Rosy.