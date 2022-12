Sono 3888 i nuovi positivi al Covid in Campania – sui 19933 test effettuati – per un indice di contagio pari al 19,50% superiore di oltre due punti rispetto al dato registrato ieri che si attestava al 17,25%. Due i decessi nelle ultime 48 ore, cui si aggiungono altre tre morti in precedenza ma registrati solo ieri. Sono 19 le terapie intensive occupate (-3 rispetto a ieri). In calo anche i posti di degenza ordinaria da 405 a 385 (-20).