Salerno all’ottavo posto nella classifica nazionale per gli omicidi da incidente sul lavoro. È quanto emerge dall’analisi pubblicata dal Sole 24 ore elaborata sulla base dei dati forniti dal dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. La consueta classifica del Sole 24 Ore che fotografa la geografia del crimine in Italia attraverso il numero dei reati denunciati rapportato alla popolazione residente identifica, Milano come la città meno sicura d’Italia ma il nostro capoluogo di provincia conquista un’altra maglia nera, ottavo posto anche per quanto riguarda le minacce. Per i furti di autovettura, invece, si attesta al decimo posto, quindicesimo per quanto riguarda i furti di motocicli. Altro tasto dolente è il contrabbando: Salerno conquista il 12 posto mentre, per gli incendi, il sedicesimo. In Campania la città con maggior numero di denunce, invece, è Napoli che si posiziona al decimo posto con 125.119 denunce ovvero 4.216,9 ogni 100mila abitanti. Seguono Caserta che si posiziona al 46esimo posto, Salerno al 47esimo, Avellino al 78esimo e Benevento al 102esimo.”Più denunce, però, non significa per forza meno sicurezza – si legge sul Sole 24 Ore – Innanzitutto perché la sicurezza urbana è influenzata anche dalla percezione stessa che ne hanno i cittadini. Ma anche perché i dati sulle denunce riflettono la propensione dei cittadini a presentarle, legata a diversi fattori: la differente soglia del dolore della cittadinanza verso il crimine; il grado di fiducia nelle forze dell’Ordine; la più o meno efficace presenza delle istituzioni sul territorio. A cui si aggiungono i flussi turistici: l’elevato passaggio di persone su un territorio diventa spesso bersaglio della micro-criminalità, ad esempio di borseggiatori attirati in loco dalla possibilità di fare cassa”. Salerno, rispetto allo scorso anno, ha perso 3 posizioni con 32.882 denunce (3.101,5 ogni 100mila abitanti). In particolare i settori dove risultano più denunce sul nostro territorio sono gli omicidi da incidente sul lavoro (8° posto), furti di motociclo ed autovetture (rispettivamente 15° e 10° posto), incendi (16° posto), contrabbando (12° posto) e minacce (8° posto).