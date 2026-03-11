18 marzo nasce la fondazione Domenico Caliendo - Le Cronache Ultimora
Serena Rossi al Teatro Verdi
Giuli inaugura nuovo percorso nel Parco archeologico di Pompei
Salerno, soccorritori del 118 aggrediti durante intervento
Il prossimo 18 marzo sarà presentata alla stampa la Fondazione Domenico Caliendo. La costituzione legale avverrà alle 18 a Napoli, in via dei Mille 16, davanti al notaio Roberto Dante Cogliandro. Saranno presenti i genitori di Domenico e gli altri componenti del Comitato promotore la raccolta fondi.

«Ringraziamo l’intera Italia che con un calore e una vicinanza senza precedenti ci ha permesso di raggiungere la quota di 30mila euro necessari per trasformare un’idea in qualcosa di concreto». Così in una nota i rappresentanti del Comitato che aggiungono: «Si tratta di un risultato importante, che va esattamente nella direzione di trasformare il dolore in impegno. Ma non è un traguardo; al contrario, lo riteniamo un primo passo verso la costruzione di una casa in cui chi vive un dolore simile a quello di mamma Patrizia sappia di non essere solo».

Per la famiglia Caliendo, si legge ancora, «questa vicinanza è stata fondamentale. Vogliamo trasformare quel movimento spontaneo in qualcosa di strutturato, e per farlo abbiamo ancora bisogno del sostegno e della solidarietà di tutti».

La Fondazione si occuperà di fornire supporto a chi ritiene di essere vittima di malasanità, a partire dall’assistenza legale passando per il supporto relazionale e psicologico. Inoltre, si pone l’obiettivo di promuovere iniziative in memoria di Domenico e volte a rinsaldare la consapevolezza sui rischi della malasanità.

Dal Comitato ricordano poi che «è possibile donare attraverso bonifico su IBAN IT65W0321103400052168161620 intestato a “Comitato Domenico Caliendo” o sui recapiti che trovate su https://www.fondazionedomenicocaliendo.it».

