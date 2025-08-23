16^ Slalom “Coppa Città di Montesano sulla Marcellana”

E’ tutto pronto per la 16^ edizione dello slalom “Coppa Città di Montesano sulla Marcellana”, che domenica 24 agosto tornerà a far rombare la provinciale 103 salernitana, dalla frazione di Arenabianca all’abitato del paese più orientale della Campania per la competizione valida per il Trofeo Centro Sud e Bicilindriche ACI SPORT, ed ottava tappa del 22° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata). Sono cinquantacinque i piloti iscritti alla lunga corsa di 3900 metri organizzata da Basilicata Motorsport con il patrocinio del Comune di Montesano S.M. e della Provincia di Salerno ed il favore dei pronostici su chi possa essere il vincitore va sul pilota di Pignola (PZ) Saverio Miglionico, già campione italiano slalom nel 2017 e rientrato su prototipo lo scorso anno, che detiene lo scettro della gara 2024 e che partirà con il numero uno sulla fiancata della Radical SR4 motorizzata Suzuki per la scuderia siciliana Ro Racing. Con il numero “2” al volante di una Radical Prosport ci sarà il fratello Pasquale, con i colori della scuderia di famglia M.M. Racing. Con la maglia della scuderia Vesuvio, “indosserà” il numero 3 la monoposto Elia Avrio St09 Suzuki 1400 di Antonio Emanuele Tizzani, ed a completare il quadro delle E2Sc si schiererà al via il potentino e compagno di squadra Berardino Vaccaro, a bordo della Renault Suzuki turbo 1400 probabilmente il rivale più temibile del re Miglionico. Offriranno adrenalina pura i tre kart cross 600 in gioco, un Ya Car del team Ciracì condotto dal locale Pietro Romano, che proprio in questa competizione ha debuttato sulla piccola monoposto spagnola, un GMN guidato da Giovanni Cutro per la MM Racing, e lo Speedcar Xtrem Evo di Giuseppe Esposito, portacolori della scuderia Venanzio. Sono sei le silhouette attese allo start con la partecipazione di Maurizio Pepe, Francesco Scrocca, Carmelo Robilotta, Giovanni Piccolo, Andrea Cuomo e Fabiano Di Cesare. Sette i contendenti in E1 Italia, lo scorso anno dominato da Gerardo Coppola su Renault R5 Gt turbo. Il gruppo N è il più numeroso, con quindici vetture iscritte -in cui militano i cinque drivers Under 23 in competizione-, seguito dalle otto presenti nella Speciale Slalom. Quattro gli iscritti in rappresentanza delle bicilindriche e delle Racing Start, tre le “stradali” della RSPlus. Una sola Lady difenderà la categoria, la giovane potentina e “figlia d’arte” Paola Pepe, su Citroen Saxo Vts 1.6 Racing Start. Il programma della gara, prevede nella giornata di sabato 23 agosto le operazioni di verifica sportiva e tecnica dei partecipanti ed entrerà nel vivo domenica 24 alle 9.30, con la ricognizione ufficiale del tracciato, seguita dalle tre manche a punti. La SP 103 sarà chiusa al traffico a partire dalle ore 7.30 sino al termine della corsa. La premiazione è prevista intorno alle ore 17 in piazza Santa Barbara a Montesano sulla Marcellana (SA). Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook BasilicataMotorsport.