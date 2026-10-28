Zverev e il sorpasso a Sinner: "Mi cambia poco essere numero 1 ora o tra una settimana" - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Siher, Meloni: “Decisione del Gip è vergognosa”. Salvini: “Incredibile” Zverev e il sorpasso a Sinner: “Mi cambia poco essere numero 1 ora o tra una settimana” Assilea, si è aperto a Milano Lease 2026 Ballando, Noemi Bocchi torna sulla ‘battuta’ di Mariotto: “Non c’entra nulla, è stata proprio brutta” Ostia, 39enne muore dopo puntura di un ragno violino. Al via inchiesta: “Storia assurda, chiediamo giustizia” Argentina, lutto per il ct Scaloni: morta a 74 anni la madre Henry e le polemiche dopo Pallone d’Oro: “Non volevo colpire Yamal, non inventate storie” El Shaarawy presto papà, l’annuncio (il giorno del compleanno) con Ludovica Pagani: “Ti aspettiamo” Grammatico (Sigu): “La genetica è parte integrante di diagnosi e terapie” Obici (Irccs San Matteo): “Test genetici decisivi nell’amiloidosi cardiaca” Amiloidosi cardiaca, Meneghin (Fipc): “La medicina personalizzata richiede cambio culturale” Merlo (Sic): “Per amiloidosi cardiaca servono registri e percorsi condivisi” Siher, Meloni: “Decisione del Gip è vergognosa”. Salvini: “Incredibile” Zverev e il sorpasso a Sinner: “Mi cambia poco essere numero 1 ora o tra una settimana” Assilea, si è aperto a Milano Lease 2026 Ballando, Noemi Bocchi torna sulla ‘battuta’ di Mariotto: “Non c’entra nulla, è stata proprio brutta” Ostia, 39enne muore dopo puntura di un ragno violino. Al via inchiesta: “Storia assurda, chiediamo giustizia” Argentina, lutto per il ct Scaloni: morta a 74 anni la madre Henry e le polemiche dopo Pallone d’Oro: “Non volevo colpire Yamal, non inventate storie” El Shaarawy presto papà, l’annuncio (il giorno del compleanno) con Ludovica Pagani: “Ti aspettiamo” Grammatico (Sigu): “La genetica è parte integrante di diagnosi e terapie” Obici (Irccs San Matteo): “Test genetici decisivi nell’amiloidosi cardiaca” Amiloidosi cardiaca, Meneghin (Fipc): “La medicina personalizzata richiede cambio culturale” Merlo (Sic): “Per amiloidosi cardiaca servono registri e percorsi condivisi”
Ultim'ora Nazionale

Zverev e il sorpasso a Sinner: “Mi cambia poco essere numero 1 ora o tra una settimana”

  • Ottobre 28, 2026
  • 0
  • 58
  • 1 Min Read
Zverev e il sorpasso a Sinner: “Mi cambia poco essere numero 1 ora o tra una settimana”

(Adnkronos) –
Alexander Zverev ‘snobba’ il numero 1. Il tennista tedesco, che ha superato il primo turno dell’Atp 500 di Vienna battendo in tre set lo spagnolo Landaluce, attende il momento di scavalcare Jannik Sinner, costretto a rimanere lontano dai campi a causa dell’infortunio al ginocchio, al vertice del ranking Atp, ma non sembra dare troppo peso al traguardo. 

“So che diventare numero 1 al mondo è un traguardo che ormai mi spetta di diritto”, ha detto Zverev dopo l’esordio nel torneo austriaco, “al tempo stesso, per me fa poca differenza raggiungere quella posizione questa settimana o la prossima”. 

“Le energie iniziano a diminuire in questa fase della stagione. A Shanghai ero quasi totalmente svuotato, soprattutto durante la semifinale. Ho avuto a disposizione qualche giorno di riposo e ho giocato un po’ a golf. Mi è sempre piaciuto venire a Vienna e mi sono sentito bene fisicamente in questa prima partita”, ha spiegato Zverev. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025