Siher, Meloni: "Decisione del Gip è vergognosa". Salvini: "Incredibile" - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Siher, Meloni: “Decisione del Gip è vergognosa”. Salvini: “Incredibile” Zverev e il sorpasso a Sinner: “Mi cambia poco essere numero 1 ora o tra una settimana” Assilea, si è aperto a Milano Lease 2026 Ballando, Noemi Bocchi torna sulla ‘battuta’ di Mariotto: “Non c’entra nulla, è stata proprio brutta” Ostia, 39enne muore dopo puntura di un ragno violino. Al via inchiesta: “Storia assurda, chiediamo giustizia” Argentina, lutto per il ct Scaloni: morta a 74 anni la madre Henry e le polemiche dopo Pallone d’Oro: “Non volevo colpire Yamal, non inventate storie” El Shaarawy presto papà, l’annuncio (il giorno del compleanno) con Ludovica Pagani: “Ti aspettiamo” Grammatico (Sigu): “La genetica è parte integrante di diagnosi e terapie” Obici (Irccs San Matteo): “Test genetici decisivi nell’amiloidosi cardiaca” Amiloidosi cardiaca, Meneghin (Fipc): “La medicina personalizzata richiede cambio culturale” Merlo (Sic): “Per amiloidosi cardiaca servono registri e percorsi condivisi” Siher, Meloni: “Decisione del Gip è vergognosa”. Salvini: “Incredibile” Zverev e il sorpasso a Sinner: “Mi cambia poco essere numero 1 ora o tra una settimana” Assilea, si è aperto a Milano Lease 2026 Ballando, Noemi Bocchi torna sulla ‘battuta’ di Mariotto: “Non c’entra nulla, è stata proprio brutta” Ostia, 39enne muore dopo puntura di un ragno violino. Al via inchiesta: “Storia assurda, chiediamo giustizia” Argentina, lutto per il ct Scaloni: morta a 74 anni la madre Henry e le polemiche dopo Pallone d’Oro: “Non volevo colpire Yamal, non inventate storie” El Shaarawy presto papà, l’annuncio (il giorno del compleanno) con Ludovica Pagani: “Ti aspettiamo” Grammatico (Sigu): “La genetica è parte integrante di diagnosi e terapie” Obici (Irccs San Matteo): “Test genetici decisivi nell’amiloidosi cardiaca” Amiloidosi cardiaca, Meneghin (Fipc): “La medicina personalizzata richiede cambio culturale” Merlo (Sic): “Per amiloidosi cardiaca servono registri e percorsi condivisi”
Ultim'ora Nazionale

Siher, Meloni: “Decisione del Gip è vergognosa”. Salvini: “Incredibile”

  • Ottobre 28, 2026
  • 0
  • 58
  • 2 Min Read
Siher, Meloni: “Decisione del Gip è vergognosa”. Salvini: “Incredibile”

(Adnkronos) – “Una decisione vergognosa”. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si esprime così dopo la mancata convalida del fermo di Youssef Siher, l’amministratore della chat Telegram e della pagina Instagram ‘Movimento 17 ottobre’. Dopo la decisione del Gip di Milano, il 30enne sarà scarcerato. “Lo dirò senza mezzi termini: considero vergognosa la decisione del Gip di Milano di non convalidare l’arresto di Youssef Siher, accusato di essere il gestore della pagina Telegram ‘Movimento 17 ottobre’, la pagina che incitava all’organizzazione di quelle manifestazioni che poi abbiamo visto portare alla devastazione di diversi esercizi commerciali a Milano”, dice Meloni in un video diffuso sui social. 

“Penso che questa sia una mortificazione insopportabile del lavoro delle forze dell’ordine, degli inquirenti, del ministero degli Interni e in generale di tutti coloro che si adoperano per difendere la gente perbene dal rischio di vedere devastate le proprie città e i propri esercizi commerciali. E davvero non so come possa uno Stato normale difendere le persone perbene di fronte alle decisioni di certa magistratura”, aggiunge la presidente del Consiglio. 

“Incredibile la liberazione di un soggetto per il quale la stessa Procura di Milano aveva contestato reati gravissimi, tra cui l’istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo, evidenziando anche il rischio di fuga e di reiterazione del reato”, fa eco il vicepremier Matteo Salvini. “Dopo le violenze e le devastazioni delle scorse settimane, una decisione vergognosa, incomprensibile, assurda. Se si verificheranno nuovi episodi di violenza e altri danni, a partire dai cortei di questo venerdì a Milano, pagherà di tasca sua il giudice che ha deciso di rimandare a casa questo galantuomo?”, dice il leader della Lega. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025