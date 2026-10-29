X Factor, oggi secondo Live Show: gara azzerata dopo il debutto movimentato ﻿

(Adnkronos) –

La gara di X Factor 2026 riparte da zero. Dopo i tanti colpi di scena del debutto – tra l’eliminazione della concorrente Alice Fregoso e il ballottaggio tra i due Škoda X Pass di Giorgia che ha riportato in gara Teo Bok – stasera, giovedì 29 ottobre, su Sky e in streaming su Now il secondo Live Show vede nuovamente tutti e quattro i giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi con tre artisti regolarmente in gara. A guidare la serata, sul palco dell’X Factor Arena, la conduttrice dello show Sky Original prodotto da Fremantle, Giorgia.

Meccanismo classico per questa seconda serata: i 12 concorrenti verranno divisi in due manche al termine delle quali i meno votati si affronteranno nel consueto scontro finale, il cui esito sarà deciso dai giudici al tavolo. Se riusciranno a raggiungere una maggioranza, il concorrente con almeno tre voti sarà eliminato; in caso di spaccatura a metà, la sorte dei due artisti al ballottaggio sarà decisa dai 200 secondi di televoto del Tilt.

Eterogenee e variegate le assegnazioni dei giudici per i rispettivi artisti. Francesco Gabbani ha consegnato alla voce di Giacomo Calò un mashup di due dei brani più conosciuti di Zucchero, “Diavolo In Me” e “X colpa di chi?”; agli Scraffs l’inno di ribellione del 2008 dei Baustelle “Charlie fa surf”; a Teo Bok, nuovo “acquisto” in squadra in quanto vincitore del ballottaggio tra i due Škoda X Pass di Giorgia, il funk e l’R&B di Stevie Wonder con la sua “I Wish”.

Irama ha affidato alla sua band Le Distanze la leggendaria “New York, New York”, il brano di Liza Minnelli del 1977 scritto per l’omonimo film di Martin Scorsese; per Lenanie continua il viaggio nel grande cantautorato italiano con “C’è tempo” di Ivano Fossati; Patrizia invece metterà la sua voce al servizio di “Unethical”, brano del 2025 della giovane cantautrice canadese-marocchina Faouzia. Jake La Furia ha scelto per Alex Fontana “Street Spirit (Fade Out)” dei Radiohead, proseguendo il suo viaggio all’interno dei “pezzoni” del brit pop; per Alìa il difficile brano di Marco Mengoni feat. Tom Walker “Hola (I Say)”; per Veronica la super hit planetaria “Total Eclipse of the Heart” di Bonnie Tyler. Infine, Paola Iezzi ha optato per camilla per “As the World Caves In” del cantautore e produttore discografico britannico-canadese Matt Maltese; per la sua band di giovanissimi Mad-Dog il brano epocale “Mrs. Robinson” di Simon & Garfunkel nella versione della band alternative statunitense The Lemonheads; infine, per Manu il recentissimo successo di Tommaso Paradiso “I romantici”.

In più, nel Live Show di oggi giovedì 29 ottobre – alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e come sempre anche in chiaro tutti i martedì su TV8 e tutti i mercoledì su Cielo) – sul palco dell’X Factor Arena arriverà Meek, il progetto pop della cantante, songwriter e producer inglese Georgia Meek: vamp pop sfacciato, glam-trash dichiarato, inni per outsider che non chiedono permesso, creati da un’artista dalla scrittura diretta, ironica, tagliente che ha fin qui collezionato 70 milioni di streams, centinaia di migliaia di fan sui social e 4 milioni di views su YouTube.

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