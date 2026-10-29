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Scioperi a novembre, il calendario: tutte le date ‘nere’ del mese. Dagli aerei ai treni, dalla scuola al trasporto pubblico locale

  • Ottobre 29, 2026
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Scioperi a novembre, il calendario: tutte le date ‘nere’ del mese. Dagli aerei ai treni, dalla scuola al trasporto pubblico locale

(Adnkronos) – Il mese di novembre si preannuncia particolarmente impegnativo per le mobilitazioni dei lavoratori con relativi disagi un po’ in tutti i settori, trasporti e scuola compresi. La data da cerchiare in rosso sarà quella del 20, giorno dello sciopero generale proclamato dalla Cgil per bocca del suo segretario generale, Maurizio Landini, dal palco della manifestazione in piazza del Popolo a Roma dello scorso 17 ottobre. La protesta coinvolgerà tutti i settori, pubblici e privati, ma non sarà l’unica giornata complicata. 

 

Per chi programma un volo, la data da tenere presente è quella del 21 novembre, giorno dello sciopero nazionale dei lavoratori Enav, proclamato da Filt Cgil e Ugl Ta dalle ore 13.00 alle ore 17.00. I lavoratori Enav sciopereranno anche, a livello locale, il 6 novembre a Bari dalle ore 13.00 alle ore 17.00, e il 22 novembre sciopero a Varese dalle ore 00.01 alle ore 24.00 (la protesta è stata indetta da Fast Confsal Av Unica). 

 

Treni a rischio tra il 20 e il 21 novembre per lo sciopero nazionale proclamato da Sgb e Cub Trasporti dalle ore 21.00 del 20 alle ore 20.00 del 21. A livello locale la protesta si concentrerà a Verona, il 9 novembre, per la mobilitazione proclamata da Orsa Ferrovie dalle ore 09.01 alle ore 17.00. Dal 10 all’11 novembre in Lombardia si ferma il trasporto merci su rotaia con lo sciopero dei lavoratori Sbb Cargo Italia indetto da Filt Cgil dalle ore 21.00 del 10 alle ore 4.59 dell’11. 

 

Lo sciopero nazionale proclamato da Sgb e Cub Trasporti tra il 20 e il 21 novembre interesserà non solo il trasporto ferroviario ma anche il trasporto merci su rotaia e il trasporto pubblico locale. Gli orari restano gli stessi: dalle ore 21.00 del 20 alle ore 20.00 del 21 novembre.  

Ci saranno, inoltre, anche una lunga lista di proteste locali: il 9 novembre a Palermo dalle ore 11.00 alle ore 15.00 (Cub trasporti); il 10 novembre sarà la volta dei trasporti di Cosenza, dalle ore 9.59 alle ore 13.59 (Faisa Cisal); il 13 novembre tocca a Venezia, per l’intera giornata (Sgb, Fast Mobilita) e ai trasporti di Milano, Monza e della Brianza, con lo sciopero del gruppo Atm; il 14 novembre a Bari è in programma l’astensione di 24 ore nel rispetto delle fasce di garanzia, indetta da Uitrasporti, Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl; il 16 novembre sarà la volta di Napoli con lo sciopero dei lavoratori Anm, dalle ore 11.00 alle ore 15.00, proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Faisa Cisal. 

 

Tra le altre proteste da segnalare, il 20 novembre lo sciopero generale della Cgil si incrocerà con lo sciopero nazionale della scuola e del pubblico impiego indetto per l’intera giornata da Usb Pubblico Impiego. L’11 novembre sarà invece la volta dello sciopero nazionale nel settore delle telecomunicazioni proclamato per l’intera giornata da Ugl telecomunicazioni e da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfpc Uil, mentre il 23 novembre a incrociare le braccia a livello nazionale saranno i dipendenti di Iren (Filctem Cgil, Femca Cisl, Flaei Cisl, Uiltec Uil). 

 

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