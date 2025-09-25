Wolverine su PS5, nuovo trailer e data di uscita per il gioco - Le Cronache
Wolverine su PS5, nuovo trailer e data di uscita per il gioco

(Adnkronos) – Dopo anni di attesa, Insomniac Games ha finalmente mostrato in azione la propria visione di Wolverine. Il nuovo trailer, presentato durante l’ultimo State of Play di Sony, mette in evidenza un gameplay crudo e insolitamente violento per il panorama supereroistico, con sequenze che esaltano gli artigli e la furia incontrollabile del mutante canadese. Il titolo, atteso in esclusiva su PlayStation 5 nell’autunno del 2026, era stato annunciato per la prima volta nel 2021 con un breve teaser cinematografico. Il progetto era già finito sotto i riflettori nel 2023, quando alcuni filmati in sviluppo erano trapelati a seguito del clamoroso leak che aveva colpito Insomniac. Nonostante ciò, l’attesa non ha fatto altro che accrescere l’interesse dei fan, soprattutto dopo la trilogia di grande successo dedicata a Spider-Man, culminata con Spider-Man 2 su PS5 nel 2023. Con Wolverine, lo studio californiano sembra intenzionato a spingersi verso un approccio più maturo e cupo, portando uno dei personaggi più iconici della Marvel in un videogioco che promette di lasciare il segno tanto per l’intensità narrativa quanto per l’impatto visivo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

