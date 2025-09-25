Battlefield 6, la campagna single player svela le novità del gioco

(Adnkronos) – Electronic Arts e Battlefield Studios hanno scelto il palco dello State of Play di PlayStation per alzare il sipario sulla campagna in solitaria di Battlefield 6, descritta come l’esperienza più ambiziosa e cinematografica mai realizzata per la saga. Ambientato nel 2027, il gioco tratteggia uno scenario cupo: la NATO, un tempo solida alleanza occidentale, è al collasso. La crisi economica, le guerre per procura e le tensioni politiche hanno disgregato l’ordine internazionale, aprendo la strada a un nuovo protagonista: Pax Armata, una gigantesca compagnia militare privata dotata di risorse illimitate e tecnologie d’avanguardia. Il giocatore vestirà i panni della Dagger 13, un’unità d’élite dei Raider dei Marine statunitensi incaricata di opporsi all’avanzata della Pax Armata. La campagna promette missioni spettacolari e adrenaliniche che spaziano da Brooklyn al Cairo, con set di grande impatto e una narrazione che intende riportare al centro l’esperienza single player, da sempre attesa dalla community di Battlefield. Battlefield 6, però, non si limita alla campagna: il titolo includerà nuove modalità multigiocatore, il ritorno di Portal con possibilità di personalizzazione pressoché illimitate e numerosi miglioramenti al sandbox di gioco, che punta a rendere ogni scontro, veicolo o strategia l’elemento decisivo per ribaltare una battaglia. L’uscita è fissata per il 10 ottobre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam, EA App ed Epic Games Store). —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
