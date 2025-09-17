William e Kate accolgono Trump al Castello di Windsor, incontro a porte chiuse - Le Cronache
William e Kate accolgono Trump al Castello di Windsor, incontro a porte chiuse
William e Kate accolgono Trump al Castello di Windsor, incontro a porte chiuse

  • Settembre 17, 2025
  • 0
  • 27
  • 1 Min Read
William e Kate accolgono Trump al Castello di Windsor, incontro a porte chiuse

(Adnkronos) – Saranno il principe William e la principessa Kate ad accogliere fra poco a Windsor il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la moglie Melania. Lo scrive la Bbc. L'atmosfera, nella cittadina a ovest di Londra dove al momento sta piovendo, non è così vivace come ci si aspetterebbe: ci sono bandiere che sventolano assieme allo stendardo sul castello, a indicare che il re è presente. Ma finora la folla più numerosa è quella dei giornalisti e delle file di tende per le troupe televisive provenienti da tutto il mondo.  Ciò che manca è la folla – scrive l'emittente britannica – Forse perché, con la visita che si svolge a porte chiuse, non c'è molto da vedere per il pubblico. Trump ha trascorso la notte a Winfield House, la residenza dell'ambasciatore statunitense nel centro di Londra. Dovrebbe lasciare la capitale più tardi per dirigersi a Windsor e incontrare il re.   —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

