Werner Bernardo Johannowsky, un premio annuale

Carmine Barbati

Dopo circa trent’anni Nocera Superiore rende giustizia all’archeologo che rilanciò l’importanza di Nuceria Alfaterna a livello mondiale. Werner Bernardo Johannowsky, che fu sovrintendente di Salerno e Avellino tra la fine degli anni ’70 e la metà degli anni ’80 sarà ora celebrato con un premio che avrà cadenza annuale che ricorderà l’importanza di uno dei maggiori archeologi del Novecento e l’amore smisurato che aveva per i resti dell’antica Nuceria. Il premio è stato presentato nei giorni scorsi alla Borsa del Turismo Archeologico di Paestum riscuotendo il consenso unanime di studiosi e della stessa Sovritendenza che ha voluto partecipare alla presentazione con il massimo dirigente sul territorio la Sovrintendente Raffaella Bonaudo. Promotrice del Premio è stata la Pro Loco Urbs Nuceria APS di Nocera Superiore cogliendo al volo un’idea di Pasquale Cuofano lanciata in un convegno nei mesi scorsi. Il Premio Internazionale di Archeologia è dedicato a Johannowsky perché il famoso archeologo fu autore del ritrovamento e dello studio di siti archeologici fondamentali per la ricostruzione della storia antica di numerose aree della Campania e anche per riaffermare in maniera incontrovertibile il valore di un uomo che passò la sua vita a scavare e a rimettere al loro posto le tessere di un mosaico che era la storia dell’antica epoca romana in un territorio ricco di reperti. Non è un caso che a promuovere il premio sia stata la Pro Loco Urbs Nuceria APS, da tempo impegnata sul territorio a valorizzare i siti archeologici dell’antica Nuceria Alfaterna nel territorio di Nocera Superiore, riportati alla luce in gran parte proprio da Johannowsky tra la fine degli anni ’70 e gli anni ’80 del secolo scorso.La Pro Loco, presieduta dal professor Giovanni Rescigno da anni si sta battendo per dare sempre maggior valore ai siti archeologici del territorio e questo premio riconosciuto dai maggiori scienziati del settore arriva a coronamento di impegno e sacrifici incontestabili. A illustrare le caratteristiche e le finalità dell’istituendo Premio “Johannowsky” sono stati Raffaella Bonaudo, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, Maria Giuseppa Vigorito, Vice Presidente Pro Loco Urbs Nuceria APS di Nocera Superiore, Domenico Barbati Presidente Associazione Europa Mediterranea e giornalista de Il Mattino. La presentazione è stata moderata da Isabella Marino, Direttrice editoriale di Discover Italia.