Vola, per sostenere cani e gattini

di Erika Noschese

Un rifugio per gatti. È questo uno dei progetti su cui sta lavorando l’associazione Vola, volontari per l’Ambiente che ormai da tempo sostengono l’iniziativa de La Casetta del Libro, che trova ospitalità presso i Giardini Mariele Ventre a Pastena, nata da un’intuizione di Valeria Palo.

Di cosa si occupa l’associazione e come nasce?

«L’Associazione Vola – Volontari per l’Ambiente è stata fondata in Basilicata più di trenta anni fa dal professore Peppino Amodeo, attuale Presidente Interprovinciale, che nel corso del 2023 ha raccolto l’interesse comune di vari volontari di Salerno a creare delle oasi, sia per i cani che per i gatti, aggregandoli. Così è nata L’Associazione Vola – Volontari per l’Ambiente – Delegazione Regione Campania, costituita il 25 ottobre 2023 con 15 soci fondatori e uno Statuto che consente di agire sia nel campo ambientale e animale che in quello sociale.

Gli attuali Settori di Intervento decisi dalla Delegazione Regionale sono il Settore Protezione Animali, con le linee di attività gatti e cani, e il Settore Formazione e Informazione, da realizzare presso gli Istituti Scolastici, in contesti pubblici o in occasione di manifestazioni, come è il caso della Casetta del Libro, con l’ausilio della ASL, di addestratori cinofili e genericamente di personale esperto nel settore. In particolare, l’Associazione persegue lo scopo di promuovere e sviluppare la sensibilità verso i temi ambientali e verso il rispetto degli animali, rivolgendosi a tutte le fasce d’età ma, soprattutto, ai bambini e ai giovani.

Nel febbraio di quest’anno la Delegazione Regione Campania del Vola ha completato l’iscrizione al Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), potendosi così fregiare della denominazione di Organizzazione di Volontariato (Odv), essere ammessa al beneficio del 5X1000, stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e accedere a contributi pubblici. Al momento l’Associazione viene ospitata in locali messi a disposizione gratuitamente da alcune Parrocchie dell’Area Orientale della città (San Vincenzo de’ Paoli e Sant’Eustachio), ma è in attesa di riscontro alla richiesta ufficiale, fatta dal Presidente Regionale, Eleonora Melfi, al Comune di Salerno, di una sede in comodato d’uso gratuito nella quale realizzare anche una Biblioteca sociale per abbinare all’interesse per la natura e gli animali l’interesse per il sapere, in quartieri del territorio comunale con scarse attività culturali e ricreative. Inoltre, è pronto il progetto di un Rifugio per gatti da presentare al Comune di Salerno e da realizzare proprio nel territorio comunale, con l’obiettivo di avere un luogo in cui gestire le emergenze e le degenze dopo le sterilizzazioni dei gatti, in libertà e in colonie, effettuate istituzionalmente e gratuitamente dal Servizio Veterinario della Asl. L’Associazione Vola – Volontari per l’Ambiente, Delegazione Regione Campania, ha competenza sull’intero territorio regionale ma, ovviamente, è ancora all’inizio della propria attività e sta crescendo lentamente, sia come soci iscritti e attivi che come iniziative realizzate».

Qual è il contributo che si desidera apportare al progetto “La Casetta del libro”?

«In merito al progetto “La Casetta del libro” l’Associazione Vola vorrebbe trasferire l’interesse per il benessere di cani e gatti e il rispetto per la loro etologia e i loro diritti, sia in riferimento ad animali di proprietà, spiegando come ci si dovrebbe relazionare con loro, che ad animali liberi o randagi, indicando come intervenire a loro tutela e quali istituzioni coinvolgere. Tutto questo vorrebbe diffonderlo a tutti, ma specialmente ai piccoli e ai giovani fruitori delle iniziative del progetto perché futuri cittadini della società di domani».

Quali sono le iniziative, sempre legate al progetto, in programma?

«La partecipazione dell’Associazione Vola alle iniziative in programma da settembre ha carattere più trasversale rispetto alle altre associazioni, per cui d’accordo con Valeria Palo consisterà nella presenza durante le varie iniziative di soci con il materiale informativo per mettere a conoscenza i partecipanti delle attività dell’associazione e dei principi che la muovono, specialmente in riferimento ai nostri amici a quattro zampe».

Cosa significa per voi cultura?

«Per noi il significato di cultura è trasmettere il rispetto per l’ambiente che ci circonda e per gli animali che vi abitano, tra i quali c’è ovviamente anche l’uomo. Noi vogliamo mostrare, con la parola e con l’esempio, come si creano relazioni sane con cani e gatti di proprietà, come si difendono e si aiutano i gatti liberi e i cani abbandonati in difficoltà, creando anche Rifugi e Oasi che li possano accogliere, adottando aree urbane in condizioni di degrado e ripristinando il verde che è accoglienza per gli animali e per gli uomini, mettendo a disposizioni gratuita nella nostra sede – biblioteca sociale i libri in aree periferiche della città, organizzando anche incontri a tema ambientale. Questi sono solo alcuni esempi degli argomenti che l’Associazione Vola vuole contribuire ad approfondire e a trasferire, cercando di aumentare tra noi tutti la consapevolezza dei propri atteggiamenti nei confronti del mondo attorno a noi».

Come nasce la collaborazione con il Progetto de La Casetta del Libro e di cosa vi siete occupati?

«La collaborazione con il Progetto de La Casetta del Libro nasce dall’incontro casuale con la Presidente dell’Associazione Progetto Terra, Valeria Palo, che, attraverso il confronto appassionato delle reciproche attività e la scoperta di avere come obiettivo comune il miglioramento del mondo attraverso percorsi paralleli e compatibili, ha esposto questa sua idea e proposto di condividerla, cosa che abbiamo accettato con grande piacere e coinvolgimento. Quindi l’Associazione nel periodo primaverile è stata presente tutti i pomeriggi del sabato presso I Giardini “Mariele Ventre” con l’esposizione di materiale informativo sulle attività dell’associazione sotto lo striscione con i nostri loghi: una farfalla, logo ufficiale del Vola interregionale con la frase Volerò fino a quando ci sarà l’ultimo albero, e un abbraccio stilizzato tra un cane e un gatto a formare un cuore, logo della Delegazione Regione Campania del Vola che mostra in modo inequivocabile l’oggetto principale delle sue attività.

Nel mese di luglio l’Associazione ha organizzato due incontri per avvicinare i bambini al mondo dei gatti e dei cani, portando ai Giardini esemplari di entrambi che sono stati oggetto di grande interesse e di accerchiamento per accarezzarli. Il primo incontro ha avuto come protagonisti i gatti: Annalisa Ferrigno, una volontaria da anni attiva nel mondo dei felini domestici, ha portato in un apposito gabbione in sicurezza tre micetti salvati in varie circostanze e in cerca di adozione e ha parlato del carattere del gatto e di come prendersi cura di lui, rispondendo alle molte curiosità dei bambini. Il secondo incontro ha avuto come protagonista il cane: Paola Peruzzini, Addestratore Cinofilo ENCI, ha portato tre dei suoi cani, che hanno interagito con i bambini in varie attività da lei preparate, e ha mostrato praticamente come si instaura un rapporto di fiducia e di rispetto con loro, anche in questo rispondendo alle loro numerose domande».