Vincenzo Sica al Quirinale: riceve la Stella al Merito

Una giornata di profonda emozione, riconoscimento e gratitudine collettiva. Si è rinnovata al Quirinale la solenne cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, un’onorificenza di altissimo profilo istituzionale che premia la dedizione, la laboriosità e la professionalità di donne e uomini distintisi nel corso della propria carriera. Tra i protagonisti di questo prestigioso traguardo figura il Maestro del Lavoro Vincenzo Sica, esponente di spicco della provincia di Salerno, la cui nomina suggella un percorso di impegno esemplare. Le Parole delle Istituzioni: Il Valore del Lavoro e del Futuro La cornice del Quirinale ha dato risalto al significato profondo del lavoro come pilastro della Repubblica e motore di coesione sociale. Negli interventi istituzionali, il Capo dello Stato e la Ministra del Lavoro hanno tracciato la rotta dell’impegno civile ed economico del Paese. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha evidenziato come le trasformazioni in atto debbano essere affrontate con responsabilità e fiducia nelle capacità del sistema produttivo: «Il lavoro sta cambiando. Occorre inserirsi nei cambiamenti, per governarli e orientarli in direzione della giustizia e del rispetto di ogni persona. I Maestri del Lavoro, con le loro testimonianze e attività, hanno raccolto nel tempo un patrimonio dal quale possiamo trarre energie, fiducia e impegno». Un messaggio ripreso anche dalla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, che ha sottolineato il ruolo cruciale dei Maestri del Lavoro come modelli guida per le nuove generazioni, evidenziando l’impegno prioritario delle istituzioni verso la tutela della dignità della persona, la formazione continua e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Un Riconoscimento che Unisce e Commuove La cerimonia ha rappresentato non solo il coronamento di un traguardo professionale individuale, ma la celebrazione dei valori costituzionali. La presenza dei colleghi e dei rappresentanti del mondo magistrale ha sottolineato la forza di una comunità che sa fare squadra e sostenersi reciprocamente lungo il cammino. Nel momento in cui ha ricevuto l’alta onorificenza, il pensiero del neo-insignito si è trasformato in un toccante e pubblico atto di gratitudine verso chi ha condiviso con lui questo percorso di vita: “In particolare a Giovanni, non me ne vogliate, ma devo dire grazie a lui se oggi ho questo riconoscimento: alla sua tenacia, al suo credere in me. Vi ringrazio, Giovanni,Costantino, Luigi Giuseppe. Ma dal profondo del cuore grazie ad ognuno di voi per avermi dato supporto nei momenti non belli, nei momenti di piccole delusioni. Vi ringrazio… ad ognuno di voi. Grazie.” L’Alto Significato della Stella al Merito La Stella al Merito del Lavoro non è semplicemente una medaglia, ma il simbolo tangibile della cultura della laboriosità intesa come fattore di crescita sociale, civile ed economica del Paese. Il conferimento di questo titolo a personalità come Vincenzo Sica mette in luce le migliori energie della provincia di Salerno: storie di dedizione quotidiana, di resilienza di fronte alle difficoltà e di profondo attaccamento ai propri valori umani e professionali. Riceverla nella solenne cornice del Quirinale attribuisce a questo percorso un valore ancora più alto, consacrando l’impegno di una vita laboriosa e restituendo al territorio salernitano un motivo di autentico e condiviso orgoglio.