  • Febbraio 12, 2026
Vigili del Fuoco Salerno, il nuovo Comandante Vicario

L’architetto Michele Genova è il Vicario del Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno. La promozione a Primo Dirigente dal 2 febbraio 2026, rappresenta un importante riconoscimento per una carriera costruita nel segno della competenza, dell’impegno e del servizio al territorio. Classe 1964 e laureato in architettura presso l’Università della Sapienza. Ha iniziato la sua carriera nel 1994 e come primo incarico presso le Scuole di Formazione, ha diretto la Scuola Vigili Permanenti. Ha prestato servizio presso il Comando Vigili del Fuoco di Roma, dove ha ricoperto numerosi incarichi tra cui, responsabile della Sala Operativa e Responsabile del coordinamento del Soccorso Tecnico Urgente, dove ha potuto partecipare a grandi emergenze ed operazioni di soccorso.
Durante la sua carriera a Roma, l’arch. Genova ha avuto un ruolo centrale nella gestione delle attività operative e ha partecipato a numerose emergenze in ambito regionale e nazionale, tra cui il sisma dell’Aquila del 2009, quello dell’Emilia-Romagna del 2012, il terremoto dell’Italia Centrale del 2016. Nell’ultimo triennio ha fornito il suo contributo di professionalità ed esperienza presso la Direzione VVF Regionale del Lazio, dove ha coordinato e diretto il soccorso tecnico regionale, gli uffici di prevenzione e ha gestito il Comitato tecnico regionale in supporto al direttore regionale
Il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, ing. Domenico De Pinto, insieme a tutto il personale del Comando, ha espresso vivo orgoglio e soddisfazione per la nomina, rivolgendo i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo e prestigioso incarico, frutto di un percorso professionale caratterizzato da competenza, dedizione e professionalità.

