Viadotto Gatto, Cammarota: “Disciplinare traffico dei Tir, ora intervenga il Prefetto”

Il capogruppo de La Nostra Libertà e presidente della Commissione Trasparenza, Antonio Cammarota, ha certificato l’incapacità amministrativa del Comune di Salerno in relazione al viadotto Gatto e ha richiesto un intervento urgente del Prefetto per disciplinare il traffico dei Tir. Secondo Cammarota, i Tir non dovrebbero transitare il sabato e la domenica, ma il Codice della Strada non viene rispettato. Propone quindi di posizionare un vigile urbano davanti al Baia Hotel e di emanare un provvedimento con precisi obblighi di orario per gli altri giorni della settimana, oltre all’installazione di un semaforo. Queste misure consentirebbero di alleggerire il traffico sulla strada che collega Salerno ad Ovest, riducendo il rischio di incidenti. Cammarota ha anche sollevato il problema della presenza innaturale e ingiusta del porto commerciale in un’area inadatta, chiedendo la sua delocalizzazione. La questione sarà portata nel prossimo consiglio comunale.