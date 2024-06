Valiante: “Intitolare un viale dell’Ospedale a Margaret Cittadino

Un viale o un salone dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni e Ruggi D’Aragona per ricordare la storica dirigente sindacale della Cgil, coordinatrice dell’assemblea di Cittadinanzattiva e del Tribunale per i diritti del malato, scomparsa poche settimane fa a causa di un male incurabile. A chiederlo Gianfranco Valiante, già consigliere regionale e sindaco di Baronissi, che ha incontrato questa mattina il direttore generale del Ruggi Vincenzo D’Amato. “A poche settimane dalla triste scomparsa di Margaret, facendomi interprete del pensiero di tanti salernitani, ho chiesto al direttore D’Amato di condividere il ricordo di una donna che è stata un pilastro e un riferimento del pianeta sanità non soltanto per l’Azienda Ospedaliera Ruggi, dove ha operato per alcuni decenni, ma per tutto il territorio. Ha incarnato quotidianamente il suo ruolo infermieristico e sindacale con professionalità e competenza forte dei suoi innati valori di onestà intellettuale, dignità e spiccato amore per i più deboli. Margaret – sottolinea Valiante – libera da ogni etichetta, ha percorso sempre la strada del confronto, del dialogo costruttivo divenendo punto fermo per i lavoratori e orientamento anche per il management aziendale e per la parte politica. E’ stata, fino al suo ultimo respiro ancorché in condizione di salute difficili, accanto ai lavoratori e agli ultimi di cui ha sempre rappresentato i diritti. Per questo e tanto altro ho chiesto al Direttore Generale D’Amato un atto di riguardo istituzionale per l’infermiera, sindacalista e presidente del Tribunale del Malato Margaret Cittadino con l’intitolazione di un viale o di una sala nell’ambito del plesso dell’Azienda Ospedaliera di Salerno. Un ricordo giusto e doveroso”.