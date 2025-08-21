US Open, il tabellone: Alcaraz esordisce con Opelka, Musetti con Mpetshi Perricard - Le Cronache
US Open, il tabellone: Alcaraz esordisce con Opelka, Musetti con Mpetshi Perricard

  Agosto 21, 2025
US Open, il tabellone: Alcaraz esordisce con Opelka, Musetti con Mpetshi Perricard

(Adnkronos) –
US Open 2025 al via. Oggi, giovedì 21 agosto, a New York si è tenuto il sorteggio con cui i tennisti del circuito hanno scoperto il proprio tabellone nello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica. Il tennista azzurro, costretto al ritiro per un malore nella finale di Cincinnati giocata contro Alcaraz, esordirà contro il ceco Vit Kopriva e potrebbe incrociare Lorenzo Musetti in un possibile derby azzurro agli ottavi di finale. La sfida con Alcaraz, numero due del mondo all'inseguimento del primato dell'azzurro nel ranking Atp, invece potrà arrivare soltanto in finale. Lo spagnolo esordirà contro Opelka e potrebbe incrociare gli azzurri Mattia Bellucci e Luciano Darderi rispettivamente al secondo e terzo turno. Agli ottavi il possibile incrocio con Daniil Medvedev e ai quarti con Ben Shelton, mentre in semifinale potrebbe esserci la sfida con Novak Djokovic o Taylor Fritz, finalista lo scorso anno. Per quanto riguarda gli altri tennisti italiani invece: Lorenzo Sonego se la vedrà al primo turno con Tristan Schoolkate, Lorenzo Musetti invece con Giovanni Mpetshi Perricard. Per Flavio Cobolli ci sarà la sfida con un qualificato o un lucky loser, mentre Matteo Arnaldi e Luca Nardi sono attesi, rispettivamente, dalle sfide con Francisco Cerundolo e Tomas Machac. Darderi se la vedrà con Hijikata, Bellucci invece, prima dell'eventuale sfida ad Alcaraz, affronterà Juncheng Shang.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

