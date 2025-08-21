Sinner, il tabellone degli US Open: esordio con Kopriva, possibile derby con Musetti ai quarti - Le Cronache
(Adnkronos) –
Jannik Sinner è pronto a tornare in campo agli US Open 2025. Il tennista azzurro sfiderà il ceco Vit Kopriva, numero 87 del mondo, all'esordio dello Slam americano, l'ultimo della stagione a cui arriva da campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno. Il sorteggio di oggi, giovedì 21 agosto, ha regalato a Sinner l'eventuale sfida, al secondo turno, con uno tra l'australiano Alexei Popyrin e il finlandese Ruusuvuori. Al terzo invece Sinner potrebbe affrontare il canadese Denis Shapovalov, il cinese Bu o l'ungherese Marton Fucsovics. Agli ottavi possibile incrocio con l'americano Tommy Paul o il kazako Aleksandr Bublik, che lo ha eliminato dall'Atp 500 di Halle. Ai quarti invece possibile derby azzurro con Lorenzo Musetti o Flavio Cobolli, ma anche con l'amico britannico Jack Draper. Soltanto in semifinale invece l'incrocio con il tedesco e numero tre del mondo Alexander Zverev, oltre che con l'australiano Alex De Minaur o i russi Andrey Rublev e Karen Khachanov. In finale, infine, la possibile sfida con Carlos Alcaraz o Novak Djokovic, oltre che con Taylor Fritz, finalista lo scorso anno e battuto proprio da Sinner.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

