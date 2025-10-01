Uomini e Donne, è finita la storia tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: la spiegazione - Le Cronache
Uomini e Donne, è finita la storia tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: la spiegazione

Uomini e Donne, è finita la storia tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: la spiegazione

(Adnkronos) – La storia d'amore tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno è giunta al capolinea. La coppia, uscita da Uomini e Donne, ha annunciato la fine della relazione con una storia condivisa da entrambi sui rispettivi profili Instagram. "Il cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un'impronta indelebile, fatta di momenti così intensi che sfuggono alle parole", si legge all'inizio.  "La nostra storia è stata un viaggio intenso, dove il cuore – raccontano entrambi – si è lanciato senza riserva, accettando il rischio della caduta per la bellezza dei momenti irripetibili. Un vero tuffo nel vuoto senza paracadute, con il solo coraggio di credere in un amore che nonostante tutto, rimane autentico e indimenticabile".  I motivi della rottura non sono stati approfonditi ma hanno lasciato intuire che la decisione sia arrivata dopo un periodo di riflessione: "Ora bisogna solo lasciare al tempo fare il suo corso, portando con sé il peso e la dolcezza dei nostri ricordi". E infine una precisazione in riferimento alle indiscrezioni degli ultimi giorni: "I motivi della nostra rottura sono molto più semplici di tutto quello che abbiamo letto, molti di voi se lo aspettavano e lo sapevano già 8 mesi fa, ma ci siamo sempre portati rispetto e sarà così per sempre".  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

