Università, Destro (azienda agricola Maccarese): "Strutturati per accogliere laureandi" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Regioni, Aurigemma (Consiglio Lazio): “Da protocollo con Cnel rete tra diverse realtà Paese”
Regioni, Schiavetti (Consiglio reg. Lazio): “Approfondire difficoltà accesso al Sistema Sanitario”
Regioni, Brunetta (Cnel): “Fare rete su tematiche specifiche come salute, imprese e lavoro”
Neoplasie cerebrali, in Italia ogni anno 3mila casi di glioma
Ultim'ora Nazionale

Università, Destro (azienda agricola Maccarese): “Strutturati per accogliere laureandi”

  • Ottobre 27, 2025
  • 0
  • 27
  • 1 Min Read
Università, Destro (azienda agricola Maccarese): “Strutturati per accogliere laureandi”

(Adnkronos) – "Siamo stati contattati nel 2020 per dare una mano a costituire una Facoltà di Veterinaria nel Lazio e abbiamo prontamente aderito. Oggi siamo strutturati per poter dare la nostra assistenza e disponibilità a questi giovani laureandi che vengono in azienda". Lo ha detto Claudio Destro, Ceo azienda agricola Maccarese, in occasione dell'evento 'One health: educazione, ricerca e cooperazione per un futuro sostenibile', oggi alla Camera dei deputati, dedicato alla presentazione della rete formativa istituita dalla Facoltà di Medicina dell'università di Roma Tor Vergata per il corso di laurea in Medicina veterinaria. "Maccarese è il più grande allevamento di vacche da latte in Italia, oltre ad avere un allevamento di bovini da carne e un modello di economia circolare – spiega Destro – Pertanto gli studenti potranno apprendere la cura dal punto di vista sanitario, ma anche di benessere animale e di sicurezza alimentare. Inoltre, è importante oggi anche il tema della sostenibilità ambientale, un aspetto che gli studenti potranno altresì verificare in quanto la nostra azienda conta 1.200 ettari di oasi che abbiamo dato in gestione al Wwf". 
—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025