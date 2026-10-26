Ucraina, Zelensky: “Missili russi ancora contro Kiev, Usa bloccano fornitura di Patriot”

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I missili della Russia colpiscono Kiev, mentre l’Ucraina continua ad aspettare la fornitura di Patriot dagli Stati Uniti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denuncia l’ennesimo raid di Mosca nella serata del 26 ottobre. “I missili balistici russi hanno colpito a Kiev nell’area di una delle università, di fatto il campus, un parco, la zona vicino alla stazione della metropolitana e edifici residenziali. Purtroppo, ci sono vittime. Ci sono feriti. Ci sono molti danni e ci sono informazioni secondo cui le persone potrebbero essere sotto le macerie. Tutti i servizi sono sul posto e stanno svolgendo il loro lavoro: stanno salvando le persone. L’impatto dei missili è avvenuto in luoghi molto affollati e nelle vicinanze non c’è alcun obiettivo militare. Si tratta di un colpo diretto alla città, alle infrastrutture. Continua anche l’attacco con droni Shahed sia contro Kiev che contro le nostre altre città”, scrive il presidente ucraino su Telegram.

“Ed è proprio in queste condizioni, quando la minaccia è costante e quando i colpi arrivano in qualsiasi momento direttamente contro città e villaggi, i ritardi nella fornitura di sistemi di difesa aerea all’Ucraina favoriscono il terrore. È importante che gli accordi politici vengano realizzati rapidamente a livello di comando. È importante che i partner comprendano che l’Ucraina ha bisogno di strumenti adeguati per distruggere i sistemi di lancio di missili”, afferma Zelensky. “Questo sarebbe il modo più efficace per salvare vite umane. È importante che il mondo veda che la Russia non dimostra nulla, se non il desiderio di uccidere e di continuare la guerra. L’Ucraina non deve restare sola con questo, ed è esclusivamente colpa della Russia che la guerra continua ancora e che le persone continuano a morire. Tutti i partner dovrebbero stare con l’Ucraina, per difendere la vita”, dice ancora.

L’Ucraina, ha detto Zelensky nel corso della giornata, attende da quasi un mese la firma del segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth per la fornitura di missili per i sistemi di difesa aerea Patriot e Nasams. “Il ministro della Difesa dell’Ucraina, il Comandante in Capo delle Forze Armate ucraine e il Ministro degli Affari Esteri hanno riferito sulla situazione relativa alla fornitura di intercettori per la difesa aerea all’Ucraina, principalmente Patriot. Stiamo lavorando su diversi fronti: con gli Stati Uniti, l’Europa e altri partner che dispongono di scorte di missili Pac-2 e Pac-3. In particolare, da quasi un mese attendiamo la firma del signor Hegseth in merito ai missili Patriot e Nasam. Ho dato istruzioni di discuterne nuovamente con la controparte americana. Il dialogo è in corso anche con altri Paesi”, ha spiegato.

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