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Salernitana, Faggiano: mi vergogno come un cane

  • Ottobre 26, 2026
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Salernitana, Faggiano: mi vergogno come un cane

FAGGIANO: MI VERGOGNO COME UN CANE, MA IERVOLINO CI è STATO SEMPRE VICINO. DA DOMANI LA SQUADRA DA DOMANI DOPPIO ALLENAMENTO. Tutti siamo in bilico, dovremo confrontarci. Adesso la Salernitana vale zero, nessuno si salva

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