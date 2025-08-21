Ucraina, Zelensky 'avvertito' da Vance alla Casa Bianca: "Comportati bene" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Ucraina, Zelensky ‘avvertito’ da Vance alla Casa Bianca: “Comportati bene”
L’occupazione di Gaza City e nuovi insediamenti in Cisgiordania: le mosse di Netanyahu nella guerra Israele-Hamas
Usa, sparatoria a Philadelphia nell’università di Papa Leone XIV: studenti barricati
Salerno, Alzata del Panno di San Matteo:
Ultim'ora Nazionale

Ucraina, Zelensky ‘avvertito’ da Vance alla Casa Bianca: “Comportati bene”

  • Agosto 22, 2025
  • 0
  • 85
  • 1 Min Read
Ucraina, Zelensky ‘avvertito’ da Vance alla Casa Bianca: “Comportati bene”

(Adnkronos) – Mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si stava dirigendo lunedì scorso verso un incontro ad alto rischio nello Studio Ovale con Donald Trump, il vice presidente Jd Vance lo ha avvertito di "comportarsi bene". Lo ha raccontato lo stesso Vance in un'intervista a Fox News, rivelando di aver detto a Zelesky: "Signor Presidente, finché si comporterà bene, non dirò nulla". Il leader ucraino ha risposto con un sorriso. Non è la prima volta che Vance si rivolge a Zelensky con un lessico non proprio adatto a un capo di Stato. A febbraio, durante un incontro molto acceso nello Studio Ovale con Trump, Vance aveva attaccato Zelensky per essere stato "irrispettoso" e si era lamentato del fatto che non avesse ringraziato gli Stati Uniti per l'assistenza militare inviata all'Ucraina per fronteggiare l'invasione russa.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025