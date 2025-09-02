Ucraina, Putin: “Russia minaccia per l’Europa? Non vogliamo attaccare nessuno”

(Adnkronos) – ''La Russia non vuole attaccare nessuno''. Così il leader del Cremlino Vladimir Putin ha risposto alla minaccia che la Russia rappresenterebbe per l'Europa, con i timori che l'esercito di Mosca possa attaccare Paesi europei. Parlando a Pechino insieme al primo ministro slovacco Robert Fico a Pechino, Putin ha aggiunto che le affermazioni secondo cui la Russia avrebbe intenzione di attaccare altri Paesi europei sono "una provocazione o un segno di incompetenza". Il presidente russo ha poi ribadito che ritiene ''inaccettabile'' l'ingresso dell'Ucraina nella Nato, mentre non si è mai opposto alla potenziale adesione di Kiev nell'Unione europea. Ed ha messo in chiaro che qualsiasi accordo per risolvere il conflitto in Ucraina non deve compromettere la sicurezza della Russia. "Naturalmente, spetta all'Ucraina decidere come garantire la propria sicurezza. Ma questa sicurezza non può essere garantita a scapito della sicurezza di altri Paesi, in particolare della Federazione Russa", ha detto Putin. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)