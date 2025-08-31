Ucraina, attacco Russia a Odessa: in 25mila senza elettricità - Le Cronache
Ucraina, attacco Russia a Odessa: in 25mila senza elettricità

  Agosto 31, 2025
Ucraina, attacco Russia a Odessa: in 25mila senza elettricità

(Adnkronos) – La Russia ha attaccato nella notte quattro strutture dell'azienda energetica ucraina (Dtek) nella regione di Odessa, danneggiando le infrastrutture energetiche di Chornomorsk e lasciando più di 25.000 persone senza elettricità. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della Dtek. "Il nemico continua a terrorizzare la regione di Odessa.  Durante l'attacco notturno, sono stati attaccati quattro impianti energetici della Dtek", si legge nel comunicato dell'azienda, che inizierà a ispezionare le apparecchiature danneggiate e a svolgere i lavori di ripristino di emergenza non appena ne riceverà l'autorizzazione dai militari e dai soccorritori.  Le forze di difesa aerea russe hanno intercettato e distrutto 21 droni ucraini sulle regioni russe durante la notte, ha riferito dal canto suo il ministero della Difesa di Mosca, precisando che 11 droni sono stati abbattuti sul territorio della regione di Volgograd, 8 su quello della regione di Rostov e 1 drone ciascuno sulle regioni di Belgorod e Bryansk. La Russia potrebbe aumentare significativamente l'intensità dei suoi attacchi contro l'Ucraina nelle prossime settimane e avrebbe sfruttato la pausa temporanea seguita al vertice in Alaska per accumulare munizioni, ha riferito l'Institute for the Study of War (Isw). "È probabile che la Russia intensificherà i suoi attacchi contro l'Ucraina nelle prossime settimane per utilizzare le sue scorte di missili e droni, e per peggiorare la situazione delle infrastrutture energetiche dell'Ucraina in vista del prossimo inverno", si legge nel rapporto del think tank americano.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

