Eurobasket, Italia-Bosnia: orario e dove vederla in tv (in chiaro) - Le Cronache
Eurobasket, Italia-Bosnia: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

  • Agosto 31, 2025
(Adnkronos) –
L'Italia torna in campo negli Europei 2025 di basket. Gli azzurri sfidano oggi, domenica 31 agosto, la Bosnia nella terza giornata del gruppo C. Dopo la sconfitta all'esordio per 75-66 contro la Grecia, la squadra del ct Pozzecco è riuscita a vincere nel secondo match della fase a gironi contro la Georgia, battuta 78-62, ed è salita a quota tre punti in classifica. La Bosnia invece ha superato Cipro all'esordio con il punteggio di 91-64. Ecco orario e dove vedere la partita in tv e streaming.  La sfida tra Italia e Bosnia è in programma oggi, domenica 31 agosto, alle ore 20.30. La partita sarà visibile in chiaro in diretta Tv su Rai 2, ma anche su Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Basket), e in streaming su Dazn, sull'app SkyGo e NOW.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

