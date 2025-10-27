Turchia, terremoto di magnitudo 6.1 nella parte occidentale del paese - Le Cronache
Turchia, terremoto di magnitudo 6.1 nella parte occidentale del paese
Turchia, terremoto di magnitudo 6.1 nella parte occidentale del paese

  Ottobre 27, 2025
Turchia, terremoto di magnitudo 6.1 nella parte occidentale del paese

(Adnkronos) – Una scossa sismica di magnitudo 6.1 della scala Richter ha colpito la Turchia occidentale questa sera. La scossa è stata avvertita anche a Istanbul ed in altre città del paese. Il terremoto è stato registrato alle 22.48 ora locale.  
