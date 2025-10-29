Trump ‘incoronato’ in Corea, un regalo da re per il presidente

(Adnkronos) – Una corona per 're Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, ricevuto dal presidente della Corea del Sud, Lee Jae Myung, riceve un dono speciale. A Trump è stata regalata la replica di una corona d'oro, storicamente indossata dai sovrani sudcoreani. Nell'incontro andato in scena a Gyeongju, Trump si è visto donare un manufatto che riproduce fedelmente le corone d'oro più imponenti e elaborate risalenti al periodo della dinastia Silla, che governò la penisola coreana dal 57 a.C. al 935 d.C. L'oggetto rappresenta il "legame divino tra leadership celeste e terrena". L'ufficio presidenziale di Seul ha ulteriormente chiarito che il dono rappresenta "pace, coesistenza e prosperità condivisa nella penisola – valori che rispecchiano la lunga era di stabilità della dinastia Silla". Il regalo arriva in un momento particolare. Recentemente, negli Stati Uniti sono andate in scena manifestazioni 'No Kings' per protestare contro la linea autoritaria dell'amministrazione Trump. "Non sono un re, mi faccio il culo per il bene del mio paese", ha replicato il presidente. Trump, negli stessi giorni, ha condiviso contenuti generati dall'intelligenza artificiale che lo ritraevano con una corona, ai comandi di un caccia da cui veniva lanciato letame sui manifestanti.

