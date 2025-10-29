Trump 'incoronato' in Corea, un regalo da re per il presidente - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Ospedale di Agropoli, Gisella Botticchio: “Ora risposte” (Il video)
Scontro frontale tra auto e bus di studenti a Ordezo, morto un automobilista
Il Ponte Carlo
Eboli. bagno di folla per Pagano e Rosamilia
Ultim'ora Nazionale

Trump ‘incoronato’ in Corea, un regalo da re per il presidente

  • Ottobre 29, 2025
  • 0
  • 87
  • 2 Min Read
Trump ‘incoronato’ in Corea, un regalo da re per il presidente

(Adnkronos) – Una corona per 're Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti, ricevuto dal presidente della Corea del Sud, Lee Jae Myung, riceve un dono speciale. A Trump è stata regalata la replica di una corona d'oro, storicamente indossata dai sovrani sudcoreani. Nell'incontro andato in scena a Gyeongju, Trump si è visto donare un manufatto che riproduce fedelmente le corone d'oro più imponenti e elaborate risalenti al periodo della dinastia Silla, che governò la penisola coreana dal 57 a.C. al 935 d.C. L'oggetto rappresenta il "legame divino tra leadership celeste e terrena". L'ufficio presidenziale di Seul ha ulteriormente chiarito che il dono rappresenta "pace, coesistenza e prosperità condivisa nella penisola – valori che rispecchiano la lunga era di stabilità della dinastia Silla".   Il regalo arriva in un momento particolare. Recentemente, negli Stati Uniti sono andate in scena manifestazioni 'No Kings' per protestare contro la linea autoritaria dell'amministrazione Trump. "Non sono un re, mi faccio il culo per il bene del mio paese", ha replicato il presidente. Trump, negli stessi giorni, ha condiviso contenuti generati dall'intelligenza artificiale che lo ritraevano con una corona, ai comandi di un caccia da cui veniva lanciato letame sui manifestanti. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025