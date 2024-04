Trovato senza vita il corpo di Aniello De Marino originario di Vallo Scalo

È stato identificato l’uomo il cui corpo senza vita è stato rinvenuto lo scorso 2 aprile sotto un ponte sulla ferrovia della statale 11, tra Corbetta e Magenta. Purtroppo si tratta di Aniello De Marino, assistente della polizia penitenziaria di 58 anni, originario di Vallo Scalo e scomparso da Torino lo scorso 8 luglio.

Le ricerche e il ritrovamento

De Marino era scomparso nel nulla da Torino lo scorso luglio. Le ricerche, scattate dopo la denuncia di scomparsa, si erano concentrate nella zona di Corbetta, dove l’uomo era stato visto per l’ultima volta. Il suo corpo è stato trovato adagiato sotto un albero, non lontano dal campo nomadi, da alcuni operai che stavano tagliando la vegetazione a lato della statale.

L’identificazione e le prime ipotesi

L’uomo è stato identificato grazie ai documenti che si trovavano ancora nelle sue tasche. Il corpo era presente sotto l’albero sin dalle prime ricerche, ma era stato completamente ricoperto dalla vegetazione che lo aveva reso invisibile. La causa del decesso è ancora da accertare, ma l’ipotesi più probabile è quella del suicidio.

L’arrivo del magistrato e le indagini

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e della stazione di Corbetta, che hanno protetto il corpo e presidiato la zona fino all’arrivo del magistrato. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita di De Marino e di capire il motivo del suo gesto estremo.

Il programma “Chi l’ha visto?”

Del caso di De Marino si era occupato anche il programma “Chi l’ha visto?”, che a settembre aveva dedicato una puntata alla sua scomparsa. La trasmissione aveva lanciato un appello a chiunque avesse avuto notizie dell’uomo, ma purtroppo non erano arrivate segnalazioni utili.

La triste conclusione

La tragica scoperta di De Marino pone fine a mesi di angoscia per la sua famiglia e i suoi amici. La comunità di Vallo Scalo è in lutto per la scomparsa del 58enne, che era conosciuto e stimato da tutti.

Fonte: Cronacaossona.com