Tribuna azzurra Arechi, Salernitani doc: “Da 3 anni c’è già richiesta per intitolarla a Somma”

Nelle ultime ore sui canali social circola la proposta effettuata da parte di singoli soggetti privati, di intitolare la Tribuna Azzurra dello Stadio Arechi al compianto amico Gianni Novella; tale vicenda pone l’accento su una delicata tematica e sulla quale l’Associazione Salernitani Doc si sta battendo da diverso tempo.

Intitolare una strada, una piazza o un settore dello stadio comunale, necessità di determinati requisiti di legge oltre alla volontà di intraprendere un virtuoso percorso di consensi, condivisioni, approvazioni da parte degli enti e non solo.

Precisiamo subito che l’impegno e la passione che Gianni Novella ha dedicato ai colori granata, già insignito salernitano doc, ma soprattutto la sua testimonianza di tenacia che ci ha lasciato in eredità, dovranno essere nel futuro prossimo assolutamente riconosciuti e pertanto sin da ora ci assumiamo l’onere di essere garanti che ciò possa verificarsi.

Dobbiamo ricordare però, che circa tre anni fa, abbiamo già protocollato la nostra richiesta per l’intitolazione del settore Tribuna superiore (Tribuna Azzurra) all’indimenticato segretario della U.S. Salernitana 1919 il rag. Bruno Somma, così come il dott. Enzo Todaro ed i giornalisti salernitani fecero per Gigi Amaturo ed Onorato Volzone per la Tribuna Stampa e nonostante per entrambe le proposte sia avvenuta la discussione nella Commissione Sport, presieduta dal consigliere Avella ed avviato l’iter autorizzativo, ad oggi non registriamo alcun significativo passo in avanti.

Invitiamo pertanto a non disperdere l’impegno di tutti noi nel voler omaggiare la memoria di coloro che hanno nei diversi ambiti reso onore alla città di Salerno ma sforzarci nel trovare una puntuale programmazione e di concerto con tutte le diverse anime del tessuto sociale ottenere progressivamente ciò che è stato prefissato.