Tra la storica Big 3 e la nuova guardia di Sinner e Alcaraz

Quando parliamo dei 3 più grandi del tennis ci riferiamo a Federer, Nadal e Djokovic, che per oltre vent’anni hanno dominato il ranking ATP vincendo in totale 66 titoli del Grande Slam: Federer 20 Open, Nadal 22 e Djokovic 24.

Oggi sono Sinner e Alcaraz a dominare incontrastati, con l'italiano che sta scrivendo una delle pagine di storia più belle del tennis.

Tra questi due mondi che sembrano tanto lontani, c’è una linea sottile, perché entrambe le dimensioni sono proiettate a raccontare vittorie epiche e trionfi unici nella storia di questo sport.

Il dominio della big 3

Mentre Federer è stato il primo tennista a raggiungere quota 20 Open (come abbiamo accennato prima), Nadal è stato il primo a superarlo e ad arrivare a 22. Attualmente, Djokovic è l’ultimo immortale, al primo posto con 24 Open vinti.

La sfida Djokovic – Nadal è la più agguerrita nella storia del tennis, perché può vantare 60 match con Novak che domina su Rafa per 31 vittorie a 29. Questi due atleti straordinari si sono incontrati 28 volte in finale, con Djokovic che ha vinto 15 volte e Nadal 13.

Ma la situazione statistica si ribalta negli scontri diretti del Grande Slam, con Nadal che conduce per 11 vittorie a 7: soltanto al Roland Garros, lo spagnolo ha battuto il serbo per 8 vittorie a 2.

Sinner e Alcaraz: il futuro del tennis

Nel Grande Slam 2025 dominano Sinner e Alcaraz incontrastati, certo, non presentano i numeri della Big Three, ma quando questi due atleti scendono in campo, lo spettacolo è assicurato.

Per ora, il bilancio totale è di 13 match con Alcaraz che domina per 8 vittorie a 5 e si sono incontrati due volte in finale nel Grande Slam 2025, dove Nadal ha vinto il Roland Garros e Sinner ha trionfato a Wimbledon.

In totale, lo score degli Open è tiratissimo, con Alcaraz che domina a quota 5 titoli e Sinner che insegue a quota 4, tuttavia, data la loro giovane età, stiamo parlando di sicuro al 100% del futuro del tennis: manca soltanto il terzo tennista per formare una nuova Big 3.

Il ranking ATP e le altre promesse del tennis

Trovare il nuovo tennista che formerà la Big 3 non è un’impresa semplice, ma ci sono diversi atleti giovani nella top 10 del ranking ATP, che promettono bene.

Partiamo dall’inglese Jack Draper, che a poco più di 23 anni e mezzo, si ritrova al quinto posto, dopo aver raggiunto la quarta posizione. Le sue giocate sono eccezionali, ma al sesto posto c’è un tennista ancora più giovane.

L’americano Ben Shelton, ancora non ha compiuto 23 anni e sta salendo sempre di più nel ranking ATP. Oltre a essere una nuova promessa del tennis, è anche tra i favoriti per la vittoria degli US Open. Anche Musetti è ancora nella top 10 del ranking, mentre Roger Rune perde colpi, ma resta sempre una delle migliori giovani promesse in circolazione.