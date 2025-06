Torneo Internazionale di Cava, avvio pirotecnico

CAVA DE’ TIRRENI – Un’ondata di emozioni. Intense, suggestive, coinvolgenti. Sono quelle che ha regalato la Cerimonia di Aper- tura della 34a edizione del Tor- neo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tir- reni”, svoltasi martedì 3 giugno 2025 allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni (SA). Musica, ballo e folklore, in un magico tourbillon di suoni e colori, per celebrare l’inaugura- zione dell’attesa kermesse, in programma fino a sabato pros- simo sui campi prevalente- mente di Cava de’ Tirreni, ma anche di Nocera Inferiore, Roc- capiemonte e Mercato San Se- verino. Protagonista della Cerimonia, presentata dal Coor- dinatore del Comitato Promo- tore, Nunzio Siani, è stato Marco Pompetti (classe 2000), centro- campista del Catanzaro, chia- mato in veste di “testimonial” a leggere il Giuramento ed a dare così ufficialmente il via all’edi- zione 2025. Il calciatore di ori- gine pescarese, visibilmente emozionato per il suo ritorno sul manto erboso calcato con la maglia della Cavese nella sta- gione 2020-2021, ha anche fir- mato il pallone con cui si giocherà la finale degli Allievi. Il Giuramento di Pompetti ha rap- presentato il degno epilogo di una splendida serata, aperta dall’esibizione degli alunni del- l’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Cava de’ Tirreni, i quali hanno portato una salutare ventata di colore e “freschezza”. Sapientemente guidati dal Mae- stro coreografo Mimmo Pisapia e dalla Dirigente Scolastica Ester Senatore, i piccoli studenti hanno anche rivolto ai protago- nisti del Torneo un appello alla fratellanza ed al rispetto dei va- lori più autentici dello sport. Al-

trettanto apprezzata l’esibizione delle giovanissime atlete del Centro Ginnastica Ritmica Sportiva “A.S.D. Juvenilia” della Direttrice tecnica Raffaella Cammarota, che hanno propo- sto uno spettacolo incentrato sul quanto mai attuale tema della violenza sulle donne. Con- sensi unanimi anche per l’inter- vento dei “Pistonieri Santa Maria del Rovo”, presieduti da Sabato Bisogno, che hanno incantato il foltissimo pubblico sugli spalti dando un saggio “infuocato” del folklore cavese. Grande entu- siasmo, poi, per la festosa passe- rella delle 80 squadre partecipanti, che sono state “be- nedette” per l’occasione da S.E. Mons. Orazio Soricelli, Arcive- scovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni. In prima fila gli sloveni del Go- rica (Allievi) ed i tedeschi del-

l’Eintracht Ergste (Mini Giova- nissimi), che in questi giorni vi- siteranno i principali siti regionali di interesse culturale e paesaggistico. Il tutto in stretta collaborazione con il Comitato per la Promozione dei Gemel- laggi di Cava de’ Tirreni, presie- duto da Nicola Pisapia. La Cerimonia di Apertura, conclu- sasi con un meraviglioso spetta- colo pirotecnico, è stata preceduta dalla gara inaugurale del Torneo per la categoria Al- lievi – Trofeo “D’Amico”, arbitrata da Antonio Liotta (CAN C) della Sezione di Castellammare di Stabia (NA). 2-2 il risultato finale tra il Catanzaro ed i campioni in carica della Rappresentativa Nazionale LND, che hanno dato vita ad un match molto intenso e combattuto. Due volte in van- taggio con i gol realizzati da

Madia e D’Ippolito, i calabresi del tecnico Giulio Spader sono stati