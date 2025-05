La prima assoluta del Catanzaro, la settima presenza consecutiva della Rappresentativa Nazionale LND negli Allievi e nei Giovanissimi. Prestigiosi premi in palio, tra cui le Medaglie dei Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati. Marco Pompetti, centrocampista del Catanzaro, il testimonial d’eccezione. Ospiti d’onore le delegazioni di Nova Gorica (Slovenia) e Schwerte (Germania). Ai nastri di partenza la 34ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, che si svolgerà dal 3 al 7 giugno 2025 sui campi prevalentemente di Cava de’ Tirreni (SA), ma anche di altre tre città del Salernitano: Nocera Inferiore, Roccapiemonte e Mercato San Severino. La manifestazione è stata presentata presso l’Hotel Victoria Maiorino di Cava de’ Tirreni, nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti: Luca Narbone, Consigliere comunale di Cava de’ Tirreni; Roberto Fabbricatore, Vicesindaco di Roccapiemonte; Carmine Zigarelli, Presidente del Comitato Regionale Campania FIGC-LND; Roberto Ronga, Presidente della Sezione AIA di Salerno; Carmine La Mura, Presidente della Sezione AIA di Nocera Inferiore; Clemente Filippi, Direttore Generale della Cavese; Giovanni Bisogno, Presidente del Comitato Promotore del Torneo Internazionale “Città di Cava de’ Tirreni”; Nunzio Siani, Coordinatore del Comitato Promotore del Torneo Internazionale “Città di Cava de’ Tirreni”. Nell’intensa “5 giorni” di gare, durante la quale si disputeranno 147 partite, scenderanno in campo 80 squadre, suddivise in 9 categorie (Allievi, Giovanissimi, Mini Giovanissimi, Esordienti 2012, Esordienti 2013, Pulcini 2014, Pulcini 2015, Primi Calci e Piccoli Amici) ed in rappresentanza di Italia, Slovenia (ND Gorica – Allievi) e Germania (Eintracht Ergste – Mini Giovanissimi). Molto elevato, come di consueto, il livello qualitativo delle squadre partecipanti agli Allievi Nazionali, tra le quali si segnalano gli sloveni del Gorica, il Catanzaro, la Juve Stabia ed i campioni in carica della Rappresentativa Nazionale LND, chiamati a difendere il titolo vinto lo scorso anno in finale contro il Napoli. La Salernitana, il Picerno, il Sorrento e la Cavese le altre compagini che si contenderanno l’ambito Trofeo D’Amico. Da rimarcare la prima partecipazione in assoluto sia del Catanzaro che del Picerno e la settima presenza consecutiva della Rappresentativa Nazionale LND, che sarà in gioco anche nella categoria Giovanissimi. Il tutto ad ulteriore conferma del prestigio e della valenza della manifestazione, che vedrà in campo come sempre i migliori talenti in erba del calcio italiano. La gara inaugurale del Torneo, Catanzaro-Rappresentativa Nazionale LND per la categoria Allievi, è in programma martedì 3 giugno, alle ore 18.30, allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni. A seguire (ore 20.30) si svolgerà la Cerimonia di Apertura del XXXIV “Città di Cava de’ Tirreni”, che sarà l’occasione di una grande festa collettiva, con la passerella delle squadre partecipanti, la benedizione degli atleti ed imperdibili “spaccati” di spettacolo e folklore. Il momento clou della serata si vivrà con la lettura del Giuramento, affidata anche quest’anno ad un testimonial d’eccezione: Marco Pompetti (classe 2000), centrocampista del Catanzaro, che è stato uno dei grandi protagonisti della splendida stagione disputata dai calabresi in Serie B. Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, nel 2017 è stato acquistato dall’Inter, con la cui Primavera ha conquistato il Torneo di Viareggio 2018 ed il Campionato Primavera 1 2017-2018, venendo nominato miglior giocatore della fase finale della competizione. Dopo aver giocato nella Primavera della Sampdoria e poi in Serie B nel Pisa, nella stagione 2020-2021 è andato in prestito in Serie C alla Cavese, con la cui maglia ha segnato il suo primo gol in carriera nel successo casalingo per 3-0 sulla Turris. Dopo una stagione al Pescara in Serie C ed una al Südtirol neopromosso in Serie B, nel luglio 2023 Pompetti è stato ceduto dall’Inter a titolo definitivo al Catanzaro, nelle cui fila il 30 agosto 2023 ha segnato la sua prima rete in Serie B nel successo per 3-0 contro lo Spezia. Nel campionato 2023-2024 ha collezionato 31 presenze, “condite” da 1 rete e 2 assist, mentre nella stagione appena terminata è stato uno dei mattatori dell’ottimo campionato del Catanzaro, che è riuscito a qualificarsi per i play off, venendo eliminato dallo Spezia in semifinale. Il centrocampista pescarese è stato l’autentico fulcro del 3-5-2 disegnato da mister Fabio Caserta, diventando il cervello della squadra con la sua capacità di leggere il gioco, dettare i ritmi e gestire le azioni offensive. 36 presenze complessive, con all’attivo 2 assist e 4 reti, tutte realizzate da fuori area: questi i numeri della sua brillante stagione. Ancora una presenza eccellente, dunque, per il Torneo metelliano, già nobilitato in passato dall’intervento di altri campioni e sui cui campi sono “fioriti” nel corso degli anni rinomati protagonisti del calcio nazionale ed internazionale (tra gli altri Bernardeschi, Marchisio, Aquilani, De Rossi, Cassano, Scuffet, Giovinco, Montolivo, Palladino ed Insigne). L’intera serata inaugurale (con la partita Catanzaro-Rappresentativa Nazionale LND e la Cerimonia di Apertura) sarà trasmessa in diretta da RTC Quarta Rete, visibile sul canale 181 del digitale terrestre. L’aspetto tecnico-agonistico, però, non sarà l’unico motivo di interesse della manifestazione, la cui 34ª edizione rappresenterà l’occasione di promozione della cultura e della storia della città metelliana, oltre che delle bellezze artistiche regionali. Ospiti del Comitato Promotore, presieduto da Giovanni Bisogno, saranno infatti le delegazioni provenienti dalle cittadine di Nova Gorica (Slovenia) e Schwerte (Germania), grazie anche alla proficua collaborazione con il Comitato per la Promozione dei Gemellaggi di Cava de’ Tirreni, presieduto da Nicola Pisapia. E nel corso della permanenza a Cava de’ Tirreni gli “amici” stranieri avranno modo di visitare i principali siti regionali di interesse culturale e paesaggistico. Dentro e fuori dal campo, dunque, si preannuncia un’edizione entusiasmante, che sarà possibile seguire anche on line sul sito www.torneointernazionaledicava.it. Una “vetrina” molto usabile, con tutte le informazioni sulla kermesse ad immediata portata di click per essere sempre aggiornati su risultati e news, visionare le foto più belle, consultare i regolamenti ed i calendari, scoprire i campi di gioco ed i tanti premi in palio. Le partite della XXXIV edizione saranno ospitate da 11 campi di gioco nelle città di Cava de’ Tirreni (7), Nocera Inferiore (2), Roccapiemonte (1) e Mercato San Severino (1). Ecco nel dettaglio i campi coinvolti: Stadio “Simonetta Lamberti”; Campo “Santa Lucia”; Mini Calcio “Futsal Arena”; Mini Calcio “Citola”; Mini Calcio “Amici di Passiano”; Mini Calcio “Piccolo Stadio”; Mini Calcio “Sant’Arcangelo”; Mini Calcio “Olimpia Sport Village” (Nocera Inferiore); Campo sportivo Piedimonte (Nocera Inferiore); Stadio “Duca Enzo Fieschi Ravaschieri” (Roccapiemonte); Campo sportivo “Superga” (Mercato San Severino). Molto ambiti i Trofei in palio, tra i quali spiccano: il Trofeo “D’Amico” e la Medaglia del Presidente del Senato per gli Allievi, il Trofeo “Gino Avella” e la Medaglia del Presidente della Camera per i Giovanissimi, il Trofeo “Damarila” per i Mini Giovanissimi, il Trofeo “Pasqualino Lodato” per gli Esordienti 2012, il Trofeo “TE.RI.” per gli Esordienti 2013, il Trofeo “Marco Luciano” per i Pulcini 2014, il Trofeo “IMA” per i Pulcini 2015, il Trofeo “Catello Mari” per i Primi Calci, il Trofeo “Power Tech” per i Piccoli Amici e la Coppa “OroGiallo”, riservata al miglior calciatore dell’intero Torneo. Il XXXIV “Città di Cava de’ Tirreni”, regolarmente autorizzato dalla FIGC, gode del patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno, della Città di Cava de’ Tirreni, del Comune di Roccapiemonte, della Camera di Commercio di Salerno, del Comitato Regionale Campania – CONI Salerno, della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia e della Cavese 1919.