Tommasetti, Tar blocca impianto di biometano a Ogliastro Cilento

“Stop alla realizzazione dell’impianto di biometano a Ogliastro Cilento. Il Tar Campania (sezione Salerno) ha accolto il ricorso del comitato cittadino “Le Cinque Terre” e dei residenti, annullando il provvedimento con cui il sindaco aveva respinto l’istanza di decadenza del permesso edilizio. Una decisione motivata dal fatto che il primo cittadino non avesse competenze in materia”. Lo dice in una nota il consigliere regionale della Lega, Aurelio Tommasetti. “Lo scorso febbraio presentai una interrogazione al presidente De Luca e all’assessore Bonavitacola proprio in merito all’iter autorizzativo. Da mesi seguiamo la vicenda su impulso della consigliera comunale Michela Cantalupo, del gruppo politico “Ogliastro futura” e del comitato “Le cinque terre” guidato dal geometra Nicola Rizzo. Abbiamo espresso forti preoccupazioni sull’impatto del progetto, la collocazione dell’impianto e lo scarso coinvolgimento dei cittadini. Il fatto che i giudici del Tar si siano pronunciati così sulla procedura significa che il nostro impegno andava nella giusta direzione. Un primo passo per far sì che le istanze dal basso vengano ascoltate”, conclude Tommasetti. (