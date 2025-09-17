Tommasetti, la decisione del Tar penalizza i cacciatori - Le Cronache Attualità
Tommasetti, la decisione del Tar penalizza i cacciatori

  • Settembre 17, 2025
Aurelio Tommasetti, capo dell’opposizione nel Consiglio regionale della Campania e consigliere regionale della Lega, critica l’ordinanza del Tar Napoli che ha respinto l’istanza cautelare presentata dalle associazioni contro due decreti regionali che riducono i posti negli Ambiti Territoriali di Caccia. “Un verdetto che rischia di penalizzare fortemente circa 4.000 cacciatori campani regolarmente iscritti le cui esigenze vengono ignorate – afferma Tommasetti in merito all’udienza dell’11 settembre – I provvedimenti della Regione Campania comportano una preoccupante riduzione dei posti per gli ambiti di Napoli, Salerno e Avellino, senza alcuna ragione valida”. Per Tommassetti restano irrisolti i problemi denunciati dai cacciatori, tra cui “l’errata applicazione dell’indice di densità venatoria”. Il consigliere regionale esprime solidarietà all’intera categoria che nel frattempo continua la sua battaglia: “So che l’ordinanza verrà impugnata dinanzi al Consiglio di Stato e mi auguro un esito diverso, affinché il diritto dei cacciatori di avere accesso alla stagione venatoria sia pienamente tutelato”.

