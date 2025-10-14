"Ti faccio fare la fine di Paolo Taormina", frase choc di un bambino allo Zen di Palermo - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Carlo Chirico, ragione e passione democristiana
“Ti faccio fare la fine di Paolo Taormina”, frase choc di un bambino allo Zen di Palermo
Gaza, media: “Israele vuole corpi ostaggi entro oggi, è termine ultimo”
Alcaraz ancora infortunato? La fasciatura ‘sospetta’ al Six Kings Slam
Ultim'ora Nazionale

“Ti faccio fare la fine di Paolo Taormina”, frase choc di un bambino allo Zen di Palermo

  • Ottobre 14, 2025
  • 0
  • 25
  • 1 Min Read
“Ti faccio fare la fine di Paolo Taormina”, frase choc di un bambino allo Zen di Palermo

(Adnkronos) – "Ti faccio fare la fine di Paolo Taormina". "Da grande voglio spacciare". Sono due frasi ripetute "da un bambino di nove anni che frequenta la scuola Giovanni Falcone allo Zen 2 di Palermo". La denuncia è di un insegnante della scuola, durante la fiaccolata di ieri sera a Palermo in ricordo di Paolo Taormina, il 21enne ucciso sabato notte davanti al suo pub dopo aver tentato di sedare una rissa.  "Quel bambino vive nella totale criminalità. Abbiamo segnalato la questione – dice – Non succederà nulla, ma difendo la scuola, i miei bambini, le persone perbene. C'è un tasso di criminalità altissimo. Lo Stato deve intervenire in quel quartiere, dove vige solo una mentalità. Aiutiamo i docenti, aiutiamo il dirigente. Noi siamo soli".  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025