Terremoto nel Fiorentino, scossa di magnitudo 2.4 - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Salernitana, il tempo delle chiacchiere è finito
Djokovic-Struff: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)
Fauceglia: Non possiamo consegnare la Campania a Fico
Terremoto nel Fiorentino, scossa di magnitudo 2.4
Ultim'ora Nazionale

Terremoto nel Fiorentino, scossa di magnitudo 2.4

  • Agosto 31, 2025
  • 0
  • 81
  • 1 Min Read
Terremoto nel Fiorentino, scossa di magnitudo 2.4

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata dall'Ingv in provincia di Firenze oggi domenica 31 agosto alle 8.01. I comuni più vicini all'epicentro della scossa sono stati Montespertoli, Castelfiorentino e Certaldo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025