Terremoto nel Fiorentino, scossa di magnitudo 2.4

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata dall'Ingv in provincia di Firenze oggi domenica 31 agosto alle 8.01. I comuni più vicini all'epicentro della scossa sono stati Montespertoli, Castelfiorentino e Certaldo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)