Terremoto Campi Flegrei, nuove scosse

(Adnkronos) – Nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei. La Sala operativa Ingv di Napoli ha rilevato una scossa di magnitudo 2.7 alle 16:38 ora italiana a una profondità di 1 km. In precedenza sono state rilevate altre due scosse, entrambe di magnitudo 3.3: una alle 16.10 e una alle 16.36. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)