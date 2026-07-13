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Terapia CAR-T al Ruggi, il plauso di D’Angelo

  • Luglio 13, 2026
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Terapia CAR-T al Ruggi, il plauso di D’Angelo

«L’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona è il primo centro della Campania a rendere disponibile la terapia CAR-T già dalla seconda linea di trattamento del mieloma multiplo. Si tratta – dichiara Giovanni D’Angelo, presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Salerno – di un traguardo prestigioso e prezioso per i numerosi pazienti campani che vi affluiranno. Ogni anno, infatti, nella nostra regione vengono diagnosticati circa 500 casi di mieloma multiplo e intervenire prima può essere decisivo per i pazienti. Non solo: l’attivazione di questo percorso terapeutico è anche un grande stimolo per l’intera Azienda e per i suoi medici». Il plauso del presidente dell’OMCeO va al nuovo direttore generale, Nicola Cantone, per l’attivazione del servizio, e al professore Carmine Selleri, direttore della Uoc di Ematologia e Centro trapianti di midollo osseo: «Per il professor Selleri si tratta di un riconoscimento più che meritato per il lavoro professionale e culturale silenzioso che da sempre ha contraddistinto il suo modo di operare. L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno con gratitudine ringrazia anche a nome dei pazienti che potranno giovarsi di tale trattamento con grande speranza di successo».

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