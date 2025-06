Tedesco: “Inopportuno giocare prima della decisione del Tribunale”

In una giornata convulsa sul fronte giudiziario del calcio italiano, l’avvocato Michele Tedesco è intervenuto sui social per commentare la decisione del Tribunale Federale Nazionale riguardo all’istanza presentata dalla Salernitana. Il presidente del TFN ha infatti deciso di rinviare la discussione dell’istanza cautelare – relativa alla sospensione dei playout disposta lo scorso 18 maggio dal presidente della Lega B Paolo Bedin – a venerdì 13 giugno alle ore 11, mentre l’udienza di merito si terrà il 19 giugno alle ore 12.45.

Secondo l’avvocato Tedesco, la Lega Serie B, almeno in linea teorica, potrebbe comunque decidere di confermare lo svolgimento dei playout nelle date già fissate dal comunicato ufficiale del 5 giugno, ovvero il 15 e 20 giugno, anche in considerazione del provvedimento odierno della Corte Federale d’Appello, che ha preso atto della rinuncia del Brescia al proprio reclamo. Tuttavia, una simile decisione – sottolinea Tedesco – rischierebbe di contraddire lo stesso principio di cautela richiamato nel comunicato del 18 maggio dal presidente Bedin, il quale aveva disposto il rinvio “a data da destinarsi” delle gare di playout per:

“la potenziale incidenza sulla classifica finale” e la conseguente necessità di “tutelare l’equa competizione e salvaguardare la regolarità del campionato, nonché le esigenze organizzative e di programmazione sportiva dei club”.

L’avvocato solleva inoltre un interrogativo di natura economico-amministrativa: chi si assumerà i costi – anche in termini di ordine pubblico – dell’organizzazione della partita di domenica a Genova tra Sampdoria e Salernitana, qualora il 13 giugno l’istanza cautelare della società granata venisse accolta, o il 19 giugno lo fosse quella di merito?