Salernitana, ricorso respinto al Coni:

In tarda mattinata il Coni ha discusso nel merito al Collegio di Garanzia il ricorso presentato dalla Salernitana, che ha impugnato il comunicato del rinvio delle partite col Frosinone, firmato Paolo Bedin, a data da destinarsi e a 24 ore dalla partita di andata. Dopo aver già respinto l’istanza cautelare di blocco del comunicato 211, è arrivato un nuovo rigetto. “La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni: ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al R.G. n. 43/2025, presentato, in data 20 maggio 2025, dalla U.S. Salernitana 1919 S.r.l. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l’annullamento/revoca del Comunicato Ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025, con il quale la LNPB ha disposto il rinvio delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025 come da CC.UU. 202 del 10 maggio 2025 e 209 del 14 maggio 2025, a data da destinarsi”. Alla Salernitana, a cui sono attribuite anche le spese legali (15.000euro che vanno a FIGc, Sampdoria e LNPB), spetta decidere se se rivolgersi al Tar, che però potrebbe esprimersi soltanto sulla legittimità del collegio giudicante.potrebbe esprimersi soltanto sulla legittimità del collegio giudicante.