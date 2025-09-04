Tajani: "Calenda invitato a festa giovani Forza Italia, avviare confronto con Azione su sindaco Milano" - Le Cronache
  • Settembre 4, 2025
Tajani: “Calenda invitato a festa giovani Forza Italia, avviare confronto con Azione su sindaco Milano”

(Adnkronos) – "Noi abbiamo deciso di invitare Carlo Calenda, segretario di Azione a confrontarsi sul tema delle grandi forze moderate del centro". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani nel suo intervento alla presentazione di "Azzurra libertà", la festa nazionale dei giovani di Forza Italia in programma a San Benedetto del Tronto. "Credo sia giusto confrontarsi con chi non essendo parte di uno schieramento di centrodestra rivendica con orgoglio di essere centrista. Abbiamo avviato un percorso comune in Basilicata, anche a Milano il sindaco si può avviare verso una figura civica con un confronto con Azione. Su alcune questioni si può trovare convergenza", ha proseguito. "È un modo per confrontarsi e discutere lo. Non essendoci una lista Azione nelle Marche abbiamo individuato un luogo neutro per parlare, non ci sono fini elettorali. Andiamo a essere un punto di riferimento per gli elettori di centrosinistra che non si riconoscono più a sinistra e su alcune questioni economiche credo che con Calenda possiamo trovare elementi di confronto per cercare di capire cosa si può costruire insieme", ha concluso. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

