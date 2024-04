Successo per il Raduno Moto Day 2024

Nella soleggiata domenica 7 aprile, nel Circuito del Sele di Battipaglia, si sono tenute sia l’Assemblea annuale del Csa Club Salerno Autostoriche che la manifestazione Moto Day 2024, una giornata a calendario Asi Automotoclub Storico Italiano, a cui il Csa è aderente, e che ha dato il via alla nuova stagione radunistica accendendo i motori delle motociclette storiche di tutta Italia. Dopo l’Assemblea dei soci, i presenti hanno potuto assistere ad un breve convegno sulla storia motociclistica della Moto Guzzi, attraverso la relazione del presidente del Csa Dino Nardiello, a cui ha fatto seguito, l’attesissima cerimonia di consegna della circa 40 Targhe Oro alle moto e alle auto storiche dei soci Csa. Il prosieguo della giornata quasi estiva, nel patio del Circuito del Sele, dapprima, ha visto un momento istituzionale con la partecipazione del Csa alla diretta nazionale dell’ Automotoclub Storico Italiano in streaming sui canali web e social dell’ASI e, poi, un momento conviale e gastronomico. A conclusione del Moto Day 2024, vissuto all’insegna del divertimento e della promozione culturale del territorio, i soci con le moto e le auto storiche Csa hanno fatto alcuni giri di pista nel Circuito del Sele e, successivamente, una visita turistica al Santuario e Chiesa dei S.S. Cosma e Damiano in Eboli. Soddisfatto del successo della manifestazione, il presidente Csa Dino Nardiello sottolinea: “Oggi, facciamo il 2° Raduno Moto Day dell’Asi, macchine ma, soprattutto, motociclette perché le macchine sono solo da cornice, le moto, invece, sono le assolute protagoniste di questa manifestazione; con la consegna delle Targhe Oro a loro dedicate, la massima certificazione da parte dell’ASI. Questo evento inaugura il calendario di appuntamenti motoristici del CSA con un prossimo raduno a fine aprile, il Trofeo ASI Giovani Valle del Sele, a maggio il Raduno Città di Salerno e il Giro di Sicilia che facciamo insieme al Circolo Florio; una novità per quest’anno sarà il Raduno a Sant’Angelo Le Fratte, un raduno enogastronomico e turistico nella città dei murales, poi ancora la 2a edizione, del Raduno veicoli Agricoli-Industriali a Oliveto Citra, che ha riscosso successo l’anno scorso; da non mancare a settembre, l’appuntamento del Raduno Nazionale a Nocera Inferiore, la manifestazione è sempre intitolata al nostro caro ‘Gerardo Gustato’, ex-presidente del CSA; ad ottobre, la manifestazione per la consegna delle Targhe Oro alle moto e alle auto storiche del nostro Club. Infine, concluderemo il 2024 con la gita sociale per partecipare all’importante Fiera di Bologna.”