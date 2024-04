Paper Week 24, l’eredità del Sommo Poeta alla Sala Pasolini: un successo

di Erika Noschese

Strepitoso successo, ieri mattina, per l’iniziativa promossa nell’ambito della Paper Week 2024 indetto da Comieco in collaborazione con la Società Dante Alighieri Comitato di Salerno. Tre i momenti che hanno caratterizzato il partecipato appuntamento: “Dante e i Documenti di Carta che hanno contrassegnato la sua vita” (dal certificato di nascita, al contratto di matrimonio all’età di 11 anni, via via… fino all’epitaffio sulla tomba), a cura della prof. Pina Basile; lo spettacolo teatrale “Dante e il riciclo della carta” a cura di Marco Passiglia e Janet De Nardis ispirato al nuovo podcast di Comieco, La Divina Carta, arrivato sulle principali piattaforme proprio nella settimana della Paper Week. in cui Dante e Virgilio tornano in vita per intraprendere un nuovo immaginifico viaggio per raccontare i vizi e le virtù della società odierna di fronte alla raccolta differenziata e al riciclo di carta e cartone; premiazione dei lavori degli studenti. «Un viaggio bellissimo, direi divino perché ispirandoci alla Divina Commedia, insieme a Marco Passiglia, abbiamo costruito un podcast di quattro episodi per la Comieco nei quali parliamo di Inferno, Purgatorio e Paradiso che sono attraversati uno sguardo diverso per andare a capire cos’è il riciclo di carta e cartone e insieme a questo abbiamo costruito un corto teatrale per mostrare al pubblico come si può attraversare questo bellissimo universo imparando tante cose e sfatando tanti luoghi comuni», ha dichiarato Janet De Nardis anticipando che vi è anche un videoclip dedicato alla canzone “Carta canta” con la voce di Passiglia, presentato nelle scuole per sensibilizzare gli studenti. «È molto stimolante andare a vedere vizi e virtù del nostro Belpaese su un tema molto sconosciuto ancora ma importante perché si parla di sostenibilità, del futuro. È stato un lavoro molto bello che ci ha permesso di leggere la Divina Commedia ancora una volta – ha dichiarato Marco Passiglia – Un bellissimo lavoro che ci rende orgogliosi. Dante sicuramente direbbe che se c’è un futuro migliore che parte dai piccoli gesti per arrivare a realizzare un sogno». Intanto, questa mattina “Gioca la tua carta”: appuntamento/spettacolo conclusivo di un laboratorio didattico di educazione ambientale rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria. “Gioca la tua carta” è uno speciale progetto didattico di educazione music-ambientale realizzato secondo le indicazioni del metodo Greenopoli del prof. Giovanni De Feo e del metodo “Orff-Schulwerk” per l’educazione musicale. La musica è la protagonista della campagna rivolta agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria di Salerno a cui è stata proposta l’attività laboratoriale sottoforma di rap invitando gli studenti a “giocare la propria carta”, appunto, e a fare la propria parte per proteggere l’ambiente, assumendo un ruolo attivo nella raccolta differenziata degli imballaggi di carta e cartone in un’ottica di economia circolare. I rap imparati in classe saranno presentati pubblicamente dagli studenti oggi (ore 9:30) al Teatro Augusteo nel corso di una mattinata collettiva dedicata all’educazione ambientale con la presenza di tutte le classi partecipanti degli 8 Istituti che hanno aderito (IC Monterisi, IC San Tommaso d’Aquino, Istituto Smaldone, IC Alfano Quasimodo, IC Medaglie d’Oro, IC Vicinanza, IC G. Barra). Nell’ambito di RicicloAperto, visita speciale nell’impianto di recupero Ageco Sud srl a Salerno con rappresentanti istituzionali e di Comieco. RicicloAperto è lo storico evento organizzato da Comieco che offre l’opportunità – principalmente alle scolaresche – di visitare uno degli oltre 100 luoghi in tutta Italia, tra musei tematici, ma soprattutto cartiere, aziende cartotecniche e impianti di recupero che ogni giorno lavorano in modo sinergico insieme a Comieco per ridare nuova vita a carta, cartone e cartoncino correttamente differenziati. Otto gli impianti che partecipano in Campania dove sono attesi circa 1.500 studenti: la cartiera Cartesar Spa a Pellezzano (SA), il Museo della Carta di Amalfi (SA), le cartotecniche Antonio Sada & figli SpA a Sant’Antonio di Pontecagnano (SA) e Italpack Cartons srl a Lacedonia (AV), gli impianti di recupero Ageco Sud Srl a Salerno, Eco Sistem S.Felica srl a Nola (NA), Irpinia Recuperi srl ad Atripalda (AV), Langella Mario srl a Volla (NA).